El hermano de Kate Middleton cambia de look

James Middleton ha querido dar un cambio a su imagen durante la cuarentena que pasa en la mansión que sus padres poseen en Bucklebury.

¡Y el resultado final ha sido sorprendente! El hermano de Kate Middleton dejó atrás su distintiva barba para quitársela totalmente y dejarnos ver cómo luce sin ella.

El hermano pequeño de la duquesa de Cambridge tenía previsto casarse este mes de mayo con Alizee Thevenet, pero al igual que ha sucedido con el enlace de la princesa Beatriz -prima de su cuñado el príncipe William-, el suyo también ha sido aplazado debido a la actual pandemia del coronavirus.

Su prometida nunca le había visto sin barba y él ha querido darle una sorpresa esta semana afeitándose, tal y como habría hecho para su gran día.

“Lo que más me preocupa es que los chicos no me reconozcan”, ha bromeado refiriéndose a sus adorados perros, que suelen ser los protagonistas indiscutibles de sus redes sociales.

James ha compartido un video en Instagram del proceso para librarse de su barba por primera vez en siete años, y también de la reacción de Alizee.

La joven se echó a gritar nada más verle y no ha terminado de quedar claro si este cambio la convence. “Estás muy raro. Es raro hasta cuando te beso”, ha opinado ella ante la cámara.

James siempre ha sido el más discreto del clan Middleton. Desde que Kate se unió a la familia real británica, para acabar convirtiéndose en uno de sus miembros más queridos, tanto su madre como su hermana han aparecido en varios actos públicos y Pippa, en concreto, se ha convertido en toda una socialité con varios libros publicados y colaboraciones con distintas marcas.

Su hermano pequeño prefiere llevar una vida más tranquila en el campo, rodeado de sus mascotas, y manteniéndose en un segundo plano.

Por Bang Showbiz @CARASmexico