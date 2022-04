El poema que Isabel II le dedica al príncipe Felipe a un año de su muerte

Los versos del poeta Simon Armitage fueron publicados en las cuentas en las redes sociales de la familia real, hoy en el primer aniversario luctuoso del príncipe Felipe quien murió en el castillo de Windsor, al oeste de Londres, a los 99 años y fue el compañero de vida de Isabel II durante 74 años.

La monarca decidió pasar el día en privado, después de que el 29 de marzo participó en una misa en honor a su difunto marido en la abadía de Westminster, una aparición que generó expectación tras su ausencia en varios actos debido a sus problemas de salud.

La pérdida de Felipe de Edimburgo, fue un duro momento para la soberana y todos los miembros de la familia real británica, quienes han honrado la memoria del príncipe consorte de Reino Unido.

La familia real británica publicó en sus redes un video en el que el propio poeta lee el texto “The Patriarchs: An Elegy” (Los patriarcas: una elegía) acompañado por fotos e imágenes de distintos momentos de la vida del consorte, desde su infancia y su paso por la marina británica durante la Segunda Guerra Mundial hasta su matrimonio con Isabel II en 1947.

Remembering His Royal Highness The Duke of Edinburgh on the first anniversary of his death.

Find out more about his life and legacy at: https://t.co/6tFq2vjyNk

Words: ‘The Patriarchs – An Elegy’ by Poet Laureate Simon Armitage pic.twitter.com/WpB2L6D75K

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2022