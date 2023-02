El príncipe George tendrá un importante debut en la coronación de su abuelo

Ahora que Carlos III es rey —aunque la coronación oficial tendrá lugar el 6 de mayo 2023—, el príncipe William pasa a ser el primero en la línea de sucesión al trono británico, y su hijo el príncipe George, el segundo. Pero este niño de 9 años va a tener un rol muy especial y algo nunca antes visto.

Lo que tienes que saber de la coronación de Carlos III y Camilla

“La coronación reflejará el papel del monarca hoy en día y mirará hacia el futuro al tiempo que mantendrá sus raíces en tradiciones de larga data”, explicó el Palacio de Buckingham.

Desde hace 900 años las coronaciones de los monarcas británicos se celebran en la majestuosa Abadía de Westminster y desde 1066 casi siempre ha estado presidida por el arzobispo de Canterbury. Y esta no será una excepción.

El 6 de mayo, las multitudes volverán a salir a las calles para presenciar la ceremonia que estará cargada de pompa y tradición. Sin embargo, se prevé que la coronación de Carlos III sea “más rápida y reducida” que la de su madre, según Bob Morris, experto en la monarquía británica. Dicho evento será retransimitido por televisión en el mundo. Así que todos podrán ver el importante debut del pequeño príncipe George.

Este es el rol que tendrá el príncipe George en la coronación de Carlos III

El rol de George será distinto a como nunca antes se había visto, pues este royal de 9 años será el primer heredero en estar presente en la coronación. La presencia del heredero no es usual en estos eventos —solamente están tanto el monarca como su pareja—, pero el servicio de coronación para Carlos III sí contará con su bisnieto, vía The Telegraph. Por ejemplo, el príncipe Carlos no estuvo presente en la coronación de su madre, Isabel II.

El historiador y experto en realeza Hugo Vickers explicó al medio por qué este es un gran movimiento para los royals y su camino a la modernización: “traer a George es un simbolismo para el futuro, y le da algo que siempre recordará; ciertamente es diferente, esta coronación se está volviendo más interesante por momentos”.

La coronación del rey Carlos III tomará lugar el sábado 6 de mayo 2023, y a este importante evento asistirán tanto los miembros de la familia real —con el príncipe Harry tentativo— como del gremio del entretenimiento. Incluso fuentes cercanas a Tom Cruise revelaron que pausaría la filmación de Mission: Impossible para asistir, “no hay manera de que Tom rechace esta invitación; es un evento altamente prestigioso y él es un verdadero royalist. Además es cercano al príncipe William y Kate”, contaron a The Sun.