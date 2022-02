El príncipe Harry asistió por primera vez al Super Bowl en Los Ángeles

El príncipe Harry fue una de las celebridades que acaparó la atención en el Super Bowl por su inesperada llegada al partido entre los Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams, donde el equipo liderado por Matthew Stafford venció 23-20 a los Cincinnati Bengals, de esta manera, los Angeles Rams se coronaron como los campeones, siendo el segundo título del equipo californiano en casa.

El esposo de Meghan Markle, fue captado sentado en los palcos del SoFi Stadium en Los Ángeles, donde estuvo acompañado de su prima Eugenia.

La aparición de los royals fue una verdadera sorpresa durante la celebración de uno de los eventos deportivos más importantes en Estados Unidos. Por primera vez, Harry y Eugenia decidieron no perderse el espectáculo que reúne a miles de aficionados del futbol americano.

El hijo de Lady Di no asistió con su esposa Meghan, sino con su prima Eugenia, quien lo fue a visitar, ya que tienen una relación muy cercana, aunque la hija de Andrés de Inglaterra no atraviesa el mejor momento debido a los problemas judiciales en los que se encuentra involucrado su padre.

Los nietos de la reina Isabel II, aparecieron en una imagen que fue compartida por la Liga Nacional de Futbol Americano en la cuenta de Twitter de su sede británica, portando cubrebocas, vistiendo ropa informal e incluso Eugenia optó por ponerse una gorra azul.

Prince Harry and Princess Eugenie in the house at #SBLVI pic.twitter.com/uKyIdqIFmE

— NFL UK (@NFLUK) February 14, 2022