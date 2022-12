El príncipe William estuvo a “solas” con su ex novia Rose Farquhar

El príncipe de Gales, William asistió en solitario a la boda de su ex novia, la cantante Rose Farquhar.

El hijo mayor del rey Carlos III se dio cita al enlace matrimonial de su ex, Rose, con quien mantuvo una breve relación antes de entrar a la universidad y aunque su relación no prosperó son muy buenos amigos. El príncipe William se desconectó un poco de su agenda real y asistió a la boda de su ex junto a un grupo de amigos de la juventud. El heredero al trono británico disfrutó de este evento sin la compañía de su esposa ni sus tres hijos.

La celebración tuvo lugar en la parroquia de Santa María la Virgen de Tetbury, situada en Gloucestershire, un pequeño condado al suroeste de Inglaterra. Al evento, William llegó vestido con un esmoquín y abrigo negro.

Al parecer, William no se podía perder de la boda de su ex, quien actualmente es una gran amiga para él. Cabe mencionar que en la celebración también estuvo presente una antigua novia del príncipe, Olivia Hunt, y el último novio de Kate, antes de iniciar su relación con William.

Cuando Rose y William terminaron, ella se trasladó a Nueva York para estudiar interpretación en el Instituto Lee Strasberg. Aunque trabaja para el castillo de Belvoir de la duquesa de Rutland como desarrolladora comercial. La pasión de la joven es cantar, por ello participó en La Voz en el Reino Unido en 2016.

Rose se casó con George Gemmell, hijastro del magnate de la construcción de Barbados, fallecido el año pasado. El padre de la novia, el capitán Ian Farquhar caballerizo de la Reina Madre, llevó a su hija del brazo al altar. Rose lució un vestido blanco adornado con un cuello de piel y zapatos de tacón blancos.

