Harry asegura que el aborto que sufrió Meghan fue culpa de la prensa

En el segundo volumen de la serie “Harry y Meghan”, el príncipe Harry hace explosivas declaraciones sobre la monarquía británica.

Meghan Markle y el príncipe Harry no han dejado de acaparar los titulares desde el estreno de su documental en el que además de narrar el inicio de su historia de amor, su vida en Estados Unidos tras su salida de la realeza, hacen fuertes declaraciones sobre los integrantes de la familia real británica.

Harry confesó en un reciente episodio una discusión que tuvo durante una reunión familiar después de que decidió abandonar sus funciones en la familia real a principios de 2020. “Fue aterrador ver a mi hermano gritarme y a mi padre decir cosas que simplemente no eran ciertas y mi abuela estaba sentada ahí asimilando todo”, dijo.

Según el hijo de Carlos III, en esa reunión le ofrecieron opciones para su futuro como miembro o no de la familia real y él eligió la opción que le permitiría a ambos trabajar de manera independiente pero también apoyar a la soberana, opción que no prosperó.

Harry dice que la tensión familiar se hizo presente cuando se enteró de un comunicado publicado a nombre de él y su hermano William negando un reporte periodístico que aseguraba que el príncipe de Gales los acosó y Harry aseguró que nadie le pidió permiso para usar su nombre.

“Llamé a Meghan y le dije y ella se puso a llorar porque en cuatro horas ellos no tuvieron ningún problema para mentir para proteger a mi hermano y sin embargo por tres años nunca estuvieron dispuestos a decir la verdad para protegernos”, dijo.

Asimismo, admitió el coraje que tiene con la prensa británica por el acoso que sufrió junto a su esposa que derivó en el aborto de la ex actriz. “Basta de dolor, basta de sufrimiento”, dijo el hijo de la princesa Diana, quien se queja de la cobertura negativa de la prensa sobre su esposa. Harry confiesa que el aborto que sufrió Meghan cuando esperaba el que hubiera sido su segundo hijo tuvo que ver con el estrés que padecía por la demanda que la enfrentaba al diario Daily Mail, que había publicado sin permiso una carta que ella le había mandado a su padre; cabe mencionar que la ex actriz ganó la demanda.

Por otro lado, los últimos tres capítulos de su serie documental, Meghan y Harry cuentan los detalles sobre sus pensamientos suicidas por la presión mediática sobre ellos.

La duquesa reveló cómo su salud mental se dañó y tuvo pensamientos suicidas mientras pertenecía a la realeza. “Todo esto se detendría si yo no estuviera aquí. Y eso fue lo más aterrador, fue un pensamiento tan claro”. “Recuerdo que me dijo que quería quitarse la vida, y eso me rompió el corazón”, dijo Doria Raglan, madre de la ex actriz.

El príncipe Harry mostró frustración de no haber podido hacer más por su esposa. “Yo sabía que ella estaba sufriendo, ambos estábamos sufriendo, pero nunca pensé que llegaría a ese punto, el hecho que llegara a ese punto me hizo sentir molesto y avergonzado”.

Por otro lado, los duques de Sussex también han compartido material nunca antes visto de su vida familiar en Estados Unidos.

