El rey Harald de Noruega abandona el hospital

I dag fyller Kong Harald 83 år. Gratulerer med dagen! 🎈 På denne dagen i 1937 ble han født på Skaugum i Asker som den første norskfødte prins på 567 år. Kong Harald i Granvin under fylkesturen i fjor. Foto: Tom Hansen @hansenfoto Barneportrett av Prins Harald i 1937. Foto: H. Abels kunstforlag @dekongeligesamlinger Kronprins Harald med seilerlue. Foto: @dekongeligesamlinger #kongehuset #kongharald #kingharald #dekongeligesamlinger