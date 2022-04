Ellas son las princesas que en unos años se convertirán en reinas

PRINCESA CATHARINA AMALIA – PAÍSES BAJOS

No hay una tradición explícita, pero casualmente los recientes monarcas neerlandeses han publicado su biografía rumbo a su cumpleaños número 18. No fue diferente para Catharina Amalia, hija de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima, quien llegó a la mayoría de edad en diciembre pasado. Sin embargo, hay algo especial y revelador en el libro de la princesa.

En él dio a conocer que no está entre sus planes ser reina, no por el momento. Pero si llega a cambiar de opinión sería una reina muy particular, ya que parece tener ideas y posiciones determinantes que darían a la Corona de su país un aire de renovación y proximidad con el pueblo; por ejemplo, no se intimida al declarar que acude al psicólogo y que su salud mental es prioritaria; también renunció a su asignación de 300 mil euros anuales, al menos hasta que termine con sus estudios, y apoya abiertamente los matrimonios homosexuales.