EnExclusiva Kristen Stewart habla sobre el reto de interpretar a Lady Di

Llega a México Spencer, la cinta más esperada sobre la princesa Diana estelarizada por Kristen Stewart. Desde su estreno en Cannes acumuló una ola de críticas y aplausos por igual. ¿El motivo? Diana es el icono perfecto y nadie puede igualarla… hasta ahora.

Kristen Stewart interpreta a la princesa Diana

Desde que la serie The Crown apareció en streaming la familia real británica se colocó en el candelero mediático, salieron fans que no conocían o no estaban interesados en la realeza y ahora no se pierden la vida y milagro de los Windsor… Y si a eso sumamos la fama y los escándalos de la pareja real conformada por el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, está claro que los royals ingleses están de moda; y claro, todo ello también contribuyó a revivir la fama inconmensurable de la princesa Diana de Gales, a quien las nuevas generaciones tenían lejos y un poco ya en el olvido.

KRISTEN HUELE A OSCAR

Esta ola de popularidad royal no ha pasado inadvertida para el cine y por eso es que la cinta Spencer, que trata sobre la princesa Diana, causó conmoción desde su estreno en el Festival de Cine de Cannes y en las salas comerciales de Estados Unidos y Europa a finales de 2021.

A México llegó a mediados de enero del 2022 y dividió opiniones: por un lado los críticos la encuentran maravillosa, como Mark Kermodes, crítico de The Observer, la revista dominical de The Guardian: “Stewart da la nota perfecta en Spencer –cuyo título mismo parece presentar un desafío para la Casa de Windsor–, filme que baila entre una etérea historia de fantasmas, una archisátira social y un psicodrama sin límites, sin dejar de ser un himno a la maternidad”.

Por otro lado, hubo quienes la consideraron aburrida, lenta y pretenciosa, como Tom Shone, crítico del inglés The Times, mientras que el termómetro hype de Reddit y otras páginas web de fans la califican “decepcionante”, aunque alaban el trabajo de la actriz; en Rotten Tomatoes, especializada en medir las críticas de usuarios y audiencias, alcanza cuatro de cinco estrellas.

En cualquier caso, la protagonista Kristen Stewart hace un papel extraordinario sobre la Navidad de 1991 de Lady Di en Sandringham, justo meses antes de anunciar su separación del príncipe de Gales.

¿ALUCINADA O INTROSPECTIVA?

Hay muchos detalles de la vida real de Diana que se entrelazan en esta historia colmada de simbolismos reconocibles para aquellos que se saben de memoria la obra de la princesa de Gales, pero para quienes no están familiarizados con el gossip real percibirán cosas extrañas, entre ellas la “aparición” de la reina decapitada Ana Bolena al tiempo que Diana lee su biografía. También surgen recuerdos melancólicos de la infancia de la princesa en Sandringham, ya que la casa familiar de los Spencer antes de Althorp era Park House, relativamente cerca del castillo navideño de la familia Windsor.

“No quería hacer una imitación de ella porque iba a ser demasiado… Fantaseamos y soñamos con lo que fue su escape de la familia”, Kristen Stewart.

EN LAS PALABRAS DE KRISTEN

Quien se lleva las palmas es Kristen Stewart, la musa de Chanel que debutó con Jodie Foster en el thriller Panic Room y quien saltó al estrellato por la saga Crepúsculo, ella demostró su verdadera capacidad histriónica, aunado a una excelente dirección de actores por parte de Larraín, así como un complejo trabajo de caracterización. En entrevista con CARAS, desde Europa, Stewart habló sobre este nuevo reto.

¿CÓMO LLEGASTE AL PROYECTO, HICISTE CASTING?

Larraín es un gran cineasta, me llamó para decirme que quería que yo fuera Diana y me pareció ridículo porque no me veía como ella; pero me contagió su entusiasmo (de Larraín). A mí ella me gustaba, me agrada su figura, aunque tampoco sabía muchísimo sobre lo que vivió. La verdad es que cuando lo platicamos bien me dio confianza y pensé que era un buen momento para interiorizar en su psique.

¿TE CAUSÓ EMOCIÓN O MIEDO?

Me preocupaba no meterme a su mente, hubiera sido muy irresponsable decirle a Pablo: “Ay, claro, por supuesto que puedo lograr toda esta emoción a flor de piel que me pides”, era arriesgado, pero me atreví a hacerlo sabiendo que podría explotar en mi cara, sin embargo, salió bien.

¿QUÉ SABÍAS DE DIANA?

Específicamente sabía que era infeliz en la familia real, que estaban enojados con ella por su forma de ser y que murió en un accidente automovilístico. Investigando ya en su personaje había muchas contradicciones y perspectivas diversas de cómo creía la gente que era o cómo los afectaba estar cerca de ella…

Estaba muy confuso. Podría haber leído todo y absorbido la energía de cada libro, mas decidí que iba a apegarme al guion, porque el guionista sí habló con gente que la conoció, además de que está escrito con gran belleza.

