Esto pasaría si el rey Carlos III muere antes que la reina Camilla

A lo largo de la historia han habido numerosas consortes que han sobrevivido a su esposo el rey —la madre de Isabel II, por ejemplo, la reina Madre y viuda del rey Jorge VI—. Las cosas pueden temblar durante un tiempo cuando el monarca reinante fallece, pero claramente hay soluciones.

Ahora que Carlos III es rey a sus 74 años, y Camilla su consorte, han salido a la luz explicaciones de qué sucedería si el primogénito de Isabel II muere antes que su esposa y cómo se manejaría la circunstancia.

Esto pasaría si Carlos III muere antes que Camilla

Primero lo primero, Camilla no pasaría a ser reina (oficial), según The Mirror. “Camilla no pasaría a ser monarca, porque esto es algo que solamente sucede por consanguinidad”, señala el medio. El nuevo título que la antes duquesa de Cornualles recibiría sería de reina viuda, mismo que data de 1830 por la reina Adelaide.

Camilla, una reina ‘aceptada’

Antes de fallecer, Isabel II expresó su “deseo sincero” de que cuando Carlos ascendiese al trono Camilla fuera “conocida como reina consorte”, en lugar de princesa. Ya era de por sí un gran paso. Pero cuando un mes antes de la coronación, el palacio presentó la invitación a la ceremonia, apareció designada simplemente como reina, sin el título de consorte.

Es un enorme salto para esta mujer de 75 años, que hasta la muerte de Isabel II en septiembre era sencillamente conocida como duquesa de Cornualles, pues optó por no usar el título de princesa de Gales, estrechamente asociado a Diana.

“Camilla nunca tuvo la ambición de ser princesa, duquesa o reina. Quería simplemente estar junto al príncipe de Gales”, afirmó Penny Junor, biógrafa de Carlos, en el décimo aniversario de su boda.

Con sentido del humor, simplicidad y desenvoltura fue ganando visibilidad gracias a su compromiso con causas sociales. Desde hace años defiende a las víctimas de violaciones y agresiones sexuales. Otros de sus intereses son la salud, las artes, la literatura y la equitación, afición que compartía con Isabel II.

Acompañante fiel y serena, muchos han acabado reconociendo el impacto positivo del inquebrantable apoyo que brinda a su marido. “La gente se da cuenta de que Camilla es ideal para Carlos, y ambos trabajan maravillosamente juntos”, explicó a AFP el comentarista real Richard Fitzwilliams.

Mostrando la imagen moderna de una familia recompuesta, la nueva reina quiso incluir a sus hijos y nietos en la ceremonia de coronación, junto a los de Carlos III.

