La extravagante respuesta de Camilla sobre si extrañará a los Sussex

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

La Familia Real Británica no podrá evitar las preguntas sobre su opinión respecto a Meghan y Harry, por ello cuando Camilla fue cuestionada si extrañaría a los Sussex, su respuesta fue breve.

Todo ocurrió cuando la duquesa de Cornualles visitó este lunes el Prospect Hospice Swindon, Inglaterra, para celebrar el 40 aniversario de la organización.

Ahí, un grupo de periodistas que cubrían su visita la interceptaron, pero uno de ellos fue más directo y le preguntó.

“¿Extrañarán a Harry y Meghan?”, dijo el reportero, como se ve en un video compartido en Twitter por Chris Ship de ITV.

Sorprendida, pero sin perder la compostura, Camilla responde tras una breve pausa y sin pararse: “Hmm. Seguro.”

Watch Camilla’s face closely as she answers the question: “Will you miss Harry & Meghan?”

The Duchess of Cornwall smiles, pauses, then says “Hmmm. Course!” 😳😳pic.twitter.com/CbPbb92bAL — Chris Ship (@chrisshipitv) January 20, 2020

El duque de Sussex revela sus razones para retirarse

La tarde de este domingo, el príncipe Harry ofreció sus primeras palabras luego de darse a conocer que perdería sus títulos nobiliarios y dejaría de percibir dinero de las arcas públicas.

El duque de Sussex ofreció un discurso a los miembros de Sentebale, la organización que fundó para apoyar a niños afectados por el VIH en África, donde dijo:

“Hicimos todo lo posible por tratar de cumplir y llevar nuestros roles en este país con orgullo. Una vez que Meghan y yo nos casamos, estábamos emocionados, teníamos esperanza y estábamos aquí para servir. Es por estas razones que es con gran tristeza que se haya llegado a esto”, reveló.

“La decisión que he tomado de que mi esposa y yo nos retiremos, no la hice a la ligera, viene después de muchos meses de hablarlo, después años de retos. Sé que no siempre he hecho lo correcto, pero en este punto no hay otra opción. Lo que quiero dejar claro es que no estamos abandonando y definitivamente no los estamos abandonando”, comentó.

