Kate Middleton se convierte en fotógrafa durante esta cuarentena

Kate Middleton ha usado su hobbie para dar ánimos a los británicos y mostrar su talento como fotógrafa.

Harry y Meghan no son los únicos que se han propuesto levantar el ánimo de los británicos durante la crisis del coronavirus. Si ellos optaron por compartir un raro vídeo de su hijo Archie este miércoles, para recaudar fondos destinados a la organización Save The Children, su cuñada Kate Middleton se ha puesto ahora manos a la obra para no quedarse atrás.

La duquesa de Cambridge ha unido fuerzas con la National Portrait Gallery para organizar una exhibición llamada ‘Hold Still’ -un guiño a la expresión que se utiliza para pedirle a alguien que se quede quieto antes de sacarle una fotografía- que recopilará imágenes sacadas por los propios ciudadanos de Reino Unido durante el período de aislamiento.

El objetivo de esta iniciativa es capturar el espíritu de la nación y lo que todo el mundo está viviendo en estos momentos a través de retratos que reflejen la resistencia, la valentía y la humanidad. “Todas esas cualidades que la gente está mostrando”, ha resumido Kate Middleton en un comunicado público.

El proyecto está abierto a participantes de “todas las edades y habilidades”. El único requisito es que envíen una fotografía junto a un pequeño texto explicativo y que se ciñan a las temáticas ‘Ayudantes y Héroes’, ‘La nueva normalidad’ o ‘Actos de generosidad’.

Las aplicaciones podrán realizarse desde este jueves al próximo 18 de junio. Eventualmente se elegirán cien imágenes de todas las recibidas para mostrarlas en una exposición digital y, más tarde, una pequeña selección de estos trabajos viajará por todo Reino Unido para exponerse en distintas ciudades a finales de año.

La propia Catalina es una gran aficionada a la fotografía y sus modelos habituales suelen ser sus propios hijos, a quienes retrata antes de su primer día de colegio, por ejemplo, o en sus cumpleaños, para compartir después esas instantáneas personales con el público.

