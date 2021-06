Cómo usar un vestido color violeta: una lección de Kate Middleton

El viernes 18 de junio de 2021, la duquesa de Cambridge asistió a la London School of Economics. Un evento tan común como cualquier otro en la agenda real de Kate Middleton. Sin embargo, lo que a todos asombró fue que bajó de su vehículo luciendo muy elegante y profesional. Casi, podríamos decir, con el look perfecto para una sofisticada empresaria de la actualidad.

La vimos entonces con un vestido LK Bennet color lavanda para celebrar la inauguración del Center for Early Childhood, donde participó en una mesa redonda sobre su informe inaugural “Big Change Starts Small”.

A stylish arrival. On the launch of her Centre for Early Childhood, Duchess Kate visited @LSEnews to take part in a roundtable session about their inaugural report (Big Change Starts Small) with academics and practitioners working across the sector.

Kate Middleton nos dio cátedra para llevar este color. Especialmente, para días lluviosos como el de este viernes que vivió la duquesa en Londres.

Para empezar, el vestido debe ser de hombros cuadrados y mangas abullonadas. El escote en hojales también es un gran plus de esta silueta, que marca muy bien la cintura con una sutil línea de costura.

Otro punto importante es que la joyería elegida por la duquesa es por completo de oro, lo que hace un elegante contraste con el tono violeta. En estas piezas también destacan zafiros, que hacen muy buen match con el color dominante del look. El maquillaje también es muy natural; casi imperceptible.

El calzado se conforma de tacones color nude y silueta pointy. Asimismo, como fue un día de lluvia, la vimos desfilar con un paraguas multicolor. ¿Un guiño al mes de la diversidad? ¿Un signo de alegría para un espacio infantil?

La duquesa de Cambridge compartió la noticia y los detalles de su salida en las redes sociales y explicó la causa de su nueva iniciativa.

Enfatizó también que los primeros cinco años de nuestras vidas «sientan bases importantes para nuestro futuro yo», y que «darán forma a los adultos y a los padres en los que nos convertimos». Haciendo hincapié en la absoluta relevancia que tiene un espacio como el que hoy visitó.

Today I’m proud to be launching The Royal Foundation Centre for Early Childhood — let’s embrace this golden opportunity to create a happier, more mentally healthy and more nurturing society.https://t.co/KKE6QfX99c pic.twitter.com/CWFogp9NZ3

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 18, 2021