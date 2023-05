La lujosa y exclusiva prenda que usará Camilla para coronarse reina consorte

El 6 de mayo, las multitudes volverán a salir a las calles para presenciar la ceremonia de coronación que estará cargada de pompa y tradición. Tras la muerte de Isabel II, Carlos III de 73 años será “ungido, bendecido y consagrado” por el arzobispo de Canterbury, que dirigirá el servicio de coronación; la esposa del monarca, la reina consorte Camilla, también será coronada. “La coronación reflejará el papel del monarca hoy en día y mirará hacia el futuro al tiempo que mantendrá sus raíces en tradiciones de larga data”, explicó el palacio de Buckingham.

Camilla y la lujosa prenda que usará para la coronación

El rey y reina de Inglaterra no solo usarán joyas de la corona británica, sino que portarán prendas hechas especialmente para la ocasión y fueron elaboradas con el lujo de detalle que cualquier atelier dispone en calidad.

En su caso, Camilla usará dos túnicas con bordados hechos a mano por la Royal School of Needlework. La esposa de Carlos III primero llevará la Robe of State (túnica de estado) que se hizo originalmente para la reina Isabel II para su coronación en 1953; está hecha con terciopelo carmesí. La segunda túnica, también una Robe of State, pero creada por la empresa Ede & Ravenscroft (son los sastres más antiguos de Londres) y con diseños bordados a mano por la Royal School of Needlework (de la que Camilla tiene el patronato desde 2017).

Estamos muy emocionados de darles un vistazo de las Túnicas de Coronación en las que hemos trabajado tanto para el rey como para la reina consorte. Nuestro experto Estudio de Bordado ha conservado la Túnica de Estado del rey, que será usada por su majestad a su llegada a la Abadía de Westminster. Nuestro equipo especializado de bordado también ha diseñado y bordado a mano una nueva Túnica de Estado para la reina consorte. El diseño se inspira en los temas de la naturaleza y el medio ambiente, y será usada al salir de la Abadía. escribió la royal school of needlework.

El significado de la costosa y lujosa túnica de Camilla

Detrás de los bordados en la túnica de Estado que usará Camilla, hay una serie de significados especiales para la reina consorte. En Fashion Round Table explican más a fondo qué contiene y por qué son tan especiales para Camilla.

“Por primera vez, insectos como abejas y un escarabajo aparecen en la Túnica de Coronación, inspirados en los temas de la naturaleza y el medio ambiente, y reflejando el afecto de sus majestades por el mundo natural”.

“Además, hay varias plantas en la túnica, todas elegidas por sus asociaciones personales. Entre ellas se encuentra el Lirio del Valle, que apareció en el ramo de bodas de Su Majestad y es una de las flores favoritas de la Reina Isabel II; el Mirto, que representa la esperanza; y el Delphinium, una de las flores favoritas del Rey y la flor de nacimiento de julio, el mes de nacimiento de la Reina Consorte. También aparece la “Alchemilla Mollis”, conocida como Manto de la Dama, que simboliza el amor y la comodidad, el Helecho Culantrillo, que simboliza la pureza, y las acianos, que representan el amor y la ternura. La flor de aciano también ayuda a atraer y fomentar la vida silvestre como las abejas y las mariposas”.