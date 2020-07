La única mujer que ha logrado sacar de quicio a la reina Isabel II

Aunque la reina Isabel II no es muy expresiva, hubo una persona que la sacó de quicio y perdió la compostura que hasta tuvo que decirle “cállate”.

La reina Isabel II es famosa por su estoicismo y por no permitir que sus emociones la traicionen en público. De hecho, nunca se permite sonreír excesivamente en sus apariciones públicas para no decepcionar a nadie si en otra ocasión se muestra algo más sombría.

Sin embargo, incluso ella es incapaz de controlar su temperamento si la presionan lo suficiente y Miriam Margolyes es una de las pocas personalidades que ha conseguido sacarla de sus casillas.

La veterana actriz acudió hace quince años a una recepción en el palacio de Buckingham con motivo de la celebración de la semana del libro en Inglaterra y, como el resto de asistentes, tuvo la ocasión de saludar a la soberana mientras se hacían las presentaciones oficiales.

Todos los invitados a ese tipo de actos reciben instrucciones muy precisas para no tratar de alargar la conversación más allá de un par de frases, pero la intérprete ignoró el protocolo y acabó ganándose una reprimenda de la mismísima Isabel.

En su caso, la monarca le preguntó inicialmente a qué se dedicaba y ella le respondió que era “la mejor lectora de historia del mundo”, tras lo cual pasó a la siguiente persona, que era un experto que trabajaba con niños disléxico.

Sin embargo, Miriam no dudó en intervenir también en esa conversación hasta que Isabel II perdió la paciencia y le dijo claramente: ‘Cállate’.

“No sé qué me poseyó. Me comporté de la forma más estúpida posible, justo como suele hacer la gente cuando se encuentra cara a cara con la realeza y pierde los papeles. Fue bastante devastador”, ha explicado en una entrevista al periódico The Times. “Lo peor es que seguí hablando, tenía una especie de diarrea verbal porque estaba muy avergonzada, creo”.

