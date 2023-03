Las tajantes condiciones de Harry y Meghan para asistir a la coronación de Carlos IIII

“Puedo confirmar que el duque de Sussex ha recibido recientemente un correo electrónico de la oficina de Su Majestad con respecto a la coronación. Una decisión inmediata sobre si el duque y la duquesa asistirán no será revelada por nosotros en este momento”, reza el breve comunicado del portavoz de Harry y Meghan para confirmar que han sido invitados a la coronación de Carlos III, pero no se ha revelado la respuesta a la invitación.

Estas noticias llegan en medio del aviso que les dieron a los duques de Sussex de abandonar Frogmore Cottage, su única residencia en Reino Unido, y que pidieron al príncipe Andrés mudarse ahí.

Y aunque se sabe que Harry y Meghan sí están invitados, presuntamente solo asistirían bajo ciertas condiciones.

🇬🇧#ReinoUnido - Índice de aprobación de la familia real Británica.



William: 72%

Kate: 70%

Harry: 25%

Meghan: 22%



Encuesta YouGov pic.twitter.com/740ThiHHbL — DATOWORLD (@Datoworld) March 26, 2023

Las presuntas condiciones para que Harry y Meghan asistan a la coronación de Carlos III

Una de las principales consternaciones de la pareja es qué rol tendría sus hijos Archie y Lilibet, considerando que oficialmente son príncipes y los nietos del monarca en turno. Una fuente reveló a OK!, vía The Mirror, que es poco probable que incluso asistan los niños, considerando que son “demasiado jóvenes para estar en la coronación”, Archie de 3 y Lilibet de 1. A los Sussex les gustaría ver el despliegue de niños royal en el magno evento, con sus hijos al lado de George, Charlotte —y quizá Louis, si puede asistir a pesar de la edad.

Otra presunta condición es que hayan pedido una ‘celebración digna’ del cumpleaños de Archie. El primogénito de Harry y Meghan cumplirá 4 años el mismo día de la coronación, así que esta presencia merecería su reconocimiento.

“El cumpleaños de Harry cae el 6 de mayo, el diá de la coronación, y los Sussex quieren que la familia lo reconozca. Pidieron un tipo de celebración o reconocimiento entre los planes para asegurarse de que su cuarto cumpleaños no quedará perdido durante este trascendental día”, afirmó otra fuente a OK!

Prince Harry and Princess Meghan

Love always wins pic.twitter.com/bBc8vGswPY — Hekwen (@HekwenPenken) March 24, 2023

Y la última supuesta condición, es que los acomoden en un lugar y posición dignos. Es decir, que aparezcan cerca de la familia real y/o en el balcón. “Harry ha sido muy claro en su posición, y no quiere venir con el ambiente tóxico como el que había en las celebraciones del jubileo de platino”, dijo otra fuente a The Mirror —recordemos que en el servicio de misa a ellos los sentaron opuestos a los ‘working royals’, y no aparecieron en el balcón.