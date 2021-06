Por supuesto, los sitios web a nombre de Lilibet Diana no están activos. No compraron los dominios para hacer una gran estrategia web y de redes sociales. Realmente, estos dominios se adquirieron para asegurar la figura pública de su hija y nadie pudiera lucrar o invadir su privacidad.

Sobre todo, si consideramos que este nombre tan especial —Lilibet Diana— proviene del apodo de la familia de la reina Isabel y de la princesa Diana, tan amada por el total del público. Lo cual convierte a la nueva descendiente de la Familia Real en una persona que siempre tendrá la atención de absolutamente todos.

Lilibet es, a la fecha, el miembro de la realeza con mayor rango en la línea de sucesión que ha nacido en el extranjero y, además, tiene derecho a ser una Dama desde este momento. Sin embargo, es muy probable que no use el título y sólo use el apellido Mountbatten-Windsor.