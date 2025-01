¡Meghan Markle, de luto! La duquesa de Sussex reveló que está devastada por la muerte de un ser amado

Meghan Markle, la duquesa de Sussex , compartió una triste noticia con sus seguidores: la muerte de su querido perro, Guy. A través de una emotiva publicación en Instagram, Meghan rindió homenaje a su fiel compañero, al recordar los momentos especiales que compartieron a lo largo de los años y expresar el profundo dolor que siente por su pérdida.

¿Quién era Guy en la vida de Meghan Markle?

Guy era un beagle que Meghan adoptó en 2015 de un refugio de animales en Canadá. El perro había sido rescatado de un refugio en Kentucky donde iba a ser sacrificado. Meghan describió a Guy como “el mejor chico que cualquier chica podría haber pedido”, mientras destacaba su pequeño tamaño y fragilidad inicial.

Guy formó parte importante de la vida de Meghan antes de conocer al Príncipe Harry, pues la acompañó durante su tiempo en Toronto mientras filmaba la serie “Suits” y aparecía frecuentemente en sus publicaciones en redes sociales y en su blog, The Tig.

¿Qué momentos importantes compartió Meghan Markle con Guy?

Meghan compartió que Guy estuvo presente en diversas etapas cruciales de su vida:

“Estuvo conmigo en Suits, cuando me comprometí (y luego me casé), cuando me convertí en madre... estuvo conmigo en todo: la tranquilidad, el caos, la calma, la comodidad”.

La Duquesa también relató un momento difícil que vivieron juntos poco antes de su mudanza al Reino Unido, cuando Guy sufrió un grave accidente que requirió varias cirugías. A pesar del pronóstico inicial de que no volvería a caminar, Guy se recuperó gracias a la atención del veterinario Noel Fitzpatrick y su equipo, así como al apoyo constante de Meghan y el Príncipe Harry, a quien se refiere cariñosamente como “H”.

Algunas instantáneas que pueden verse en el vídeo en memoria de “Guy” INSTAGRAM

¿Cómo influyó Guy en la vida de Meghan Markle?

La publicación de Meghan revela el profundo vínculo que la unía a Guy. Más que una mascota, era un miembro más de su familia, un compañero constante en las buenas y en las malas. La duquesa describe su dolor como inconmensurable, al expresar la intensidad de su tristeza con palabras sinceras: “He llorado tantas lágrimas que no puedo contarlas”.

Incluso menciona que Guy aparecerá en su próxima serie de cocina en Netflix, “With Love, Meghan” , lo que demuestra la importancia que tenía en su vida cotidiana.

“Guy” era parte de la familia de los duques de Sussex INSTAGRAM

¿Cómo se despidió Meghan Markle de Guy?

En su emotivo mensaje, Meghan agradeció a Guy por “tantos años de amor incondicional” y le dedicó palabras llenas de cariño: “Llenaste mi vida de maneras que nunca sabrás”.

El video que acompaña la publicación muestra momentos entrañables de Guy con los hijos de Meghan y Harry, Archie y Lilibet, una evidencia del cariño que toda la familia sentía por él. La duquesa también agradeció públicamente a los veterinarios, amigos y a la comunidad por el apoyo brindado a Guy a lo largo de los años.

¿Qué otros animales forman parte de la familia de Meghan Markle?

Además de Guy, Meghan y Harry tienen otros dos perros: Momma, otra beagle rescatada, y Pula, una labradora negra que adoptaron poco después de su boda en 2018. Anteriormente, Meghan también tuvo otro perro rescatado llamado Bogart, un mestizo de labrador y pastor que se quedó en Canadá cuando ella se mudó al Reino Unido debido a problemas de comportamiento.

Guy incluso apareció en la tarjeta navideña de la familia en 2024, junto con los otros perros, lo que demuestra que era un miembro importante de su hogar.

La sentida despedida de Meghan Markle a Guy conmovió a sus seguidores y a amantes de los animales en todo el mundo. Su publicación es un testimonio del profundo vínculo que se puede formar entre humanos y animales, y un recordatorio de la tristeza que se siente ante su partida.