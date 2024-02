Meghan Markle intenta reconciliarse con Kate Middleton, esto se sabe

En medio de la difícil situación que atraviesa la familia británica por la enfermedad del rey Carlos III y la reciente operación de Kate Middleton, la duquesa de Sussex, Meghan Markle estaría intentando reconectar con la corona de la que se alejó en 2020 tras abandonar sus funciones reales y mudarse a California con su esposo el príncipe Harry que hace unas semanas viajó a Reino Unido para reunirse con su padre.

Según informó The Mirror, Meghan Markle se habría contactado con Kate y con el rey Carlos III para enviarles sus buenos deseos para su pronta recuperación, esto con la intención de tener un nuevo acercamiento con los integrantes de la familia.

La ex actriz habría llamado por teléfono a Kate para preguntar por su estado salud después de la misteriosa operación a la que fue sometida en enero. “Meghan hace el primer movimiento para la reconciliación con Kate después de su desencuentro”, se lee en el medio britanico.

Según agregó dicha fuente, Kate habría recibido de buena manera este gesto y estaría dispuesta a olvidar el pasado para dar pie a una reconciliación.

Esta noticia llega cuando Meghan y el príncipe Harry terminaron su viaje a Canadá, para un evento de entretenimiento de los Juegos Invictus One Year To Go, una excusión que hicieron un día después de anunciar su nuevo sitio web y el podcast de Markle que estará bajo una nueva producción.