Harry dice que Meghan lloró por la difamación de los medios en Reino Unido

El príncipe Harry ha dicho que Meghan Markle lloró antes de que se emitiera la entrevista con Oprah. Esto debido a la campaña de difamación por parte de los medios de comunicación en el Reino Unido.

En su nueva serie documental The Me You Can’t See, misma que co-creó con Oprah Winfrey, Harry se sinceró sobre cómo su entrevista con la famosa conductora estadounidense intentó reflejar una experiencia que lamentablemente todos conocemos. Algo que es desafortunadamente identificable, a pesar de que Meghan y él cuentan con una posición muy privilegiada.

En esta increíble producción, Harry recuerda la terrible experiencia y los titulares sobre Meghan antes de la transmisión de la entrevista con Winfrey. El duque dijo que su esposa rompió en llanto una noche, debido al «esfuerzo combinado de la Familia Real —se refiere a ellos como The Firm— y los medios de comunicación para difamarla».

Recordemos que, justamente, días antes de que se emitiera la entrevista, The Times —famoso medio del Reino Unido– afirmó que la duquesa de Sussex se enfrentó a una denuncia de intimidación presentada por uno de sus asesores cercanos durante su tiempo como miembro de la realeza en el Palacio de Kensington. Sujeto que, por cierto, ya ha terminado sus funciones. Cabe resaltar que la oficina de Meghan y Harry ha refutado enérgicamente estas acusaciones.

El príncipe, sobre esta noche de dolor para la duquesa, rememoró:

«Me desperté en medio de la noche con ella llorando en su almohada, porque no quería despertarme, porque ya estoy cargando demasiado. Eso es desgarrador. La abracé, hablamos, ella lloró y lloró y lloró».

La salud de los duques de Sussex

Hablando sobre su propia salud mental y no sólo la de Meg, Harry revela en su docuserie lo siguiente. «Al conocer y estar con Meghan, supe que si no hacía terapia y me arreglaba, iba a perder a esta mujer. Con quien podía verme pasando el resto de mi vida».

Continuó: