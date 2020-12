El mensaje de Navidad de la reina Isabel fue todo lo que siempre ha sido ¡y más! De verdad que tocó fibras sensibles este 2020.

La reina Isabel le ha dicho a las personas que extrañan a sus seres queridos en esta temporada festiva «no están solos». A través de su transmisión anual de Navidad, la monarca aprovechó para enviar un mensaje de esperanza después de un año difícil como lo fue 2020.

A las 3 pm de Reino Unido, la reina habló desde el Green Drawing Room en el Castillo de Windsor. El discurso fue filmado con anticipación y en él pudimos escuchar sensible palabras sobre las separaciones que hemos vivido como humanidad. Sin embargo, esto también marcó la pauta para evidenciar las uniones que hemos descubierto. Que no todo es distanciamiento.

«Por supuesto, para muchos, esta época del año estará teñida de tristeza: algunos lamentan la pérdida de sus seres queridos, y otros extrañan amigos y familiares distanciados por seguridad, cuando todo lo que realmente desearían para Navidad es un simple abrazo o un apretón de manos. Si estás entre ellos, no estás solo, y déjame asegurarte mis pensamientos y mis oraciones», dijo la gran aristócrata.

🎄📺 “In the United Kingdom and around the world, people have risen magnificently to the challenges of the year, and I am so proud and moved by this quiet, indomitable spirit.”

In her 2020 broadcast, The Queen reflects on acts of kindness during this extraordinary year. pic.twitter.com/iKa67aZEUZ

— The Royal Family (@RoyalFamily) December 25, 2020