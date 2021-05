Michael de Kent, primo de la reina, es acusado de incómodos nexos con Putin

Pasándonos a conflictos muy, pero muy serios en la corona británica, el primo de Isabel II, el príncipe Michael de Kent, es acusado de usar su estatus real para vender acceso privilegiado al régimen de Vladimir Putin.

El diario The Sunday Times junto con Channel 4, tendieron una bochornosa trampa haciendo que dos reporteros se hicieran pasar por voceros de una compañía surcoreana, House of Headong frente al príncipe.

El guión era el siguiente: ellos representaban una empresa dedicada al tráfico de oro, interesada en hacer negocio en territorio ruso. El príncipe, un royal con la facilidad de llevar a cabo esta operación, gracias a su estatuto.

«Nunca he tenido una relación muy estrecha con el mundo del oro, y la idea de tenerla me hace muy feliz», fueron las palabras de Michael de Kent al iniciar esta junta por Zoom.

A éste lo acompañaba Simon Isaacs, el marqués de Reading, quien se encargó de tratar los pormenores del contrato con los supuestos representantes. En algún momento de la charla se establece las cifras 230 mil euros más otros 60 mil, que corresponden a los gastos de operación y viáticos en Moscú.

En lo que terminó siendo una comprometedora grabación, el marqués dice:

He said he was willing to accept $200,000 from our fake company in return for making the speech. #RoyalForHire

— Channel 4 Dispatches (@C4Dispatches) May 8, 2021