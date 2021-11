¿Quién fue el ‘royal’ que criticó el color de piel de Archie?

Por fin salió a la luz el nombre de la persona que hizo comentarios racistas sobre Archie, el hijo de Meghan y Harry.

Por Diana Laura Sánchez

Meghan y Harry señalaron que fueron víctimas de racismo por parte de la Familia Real Británica. Dentro del libro titulado Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan de Christopher Andersen, apareció la respuesta que tanto se esperaba desde hace años. Después de que los duques de Sussex anunciaran su compromiso el 27 de noviembre del 2017, el príncipe Carlos sostuvo una conversación con su esposa en la que cuestionó el color de piel de Archie y dijo, “Me pregunto cómo serán los niños”, comentario que desconcertó a la duquesa de Cornualles y respondió, “Bueno, absolutamente hermosos, estoy segura”, sin embargo, el heredero al trono insistió, “Quiero decir, ¿Cuál crees que podría ser el color de piel de sus hijos?

Este comentario desató una problemática cuando llegó a oídos de los padres de Archie. Según la fuente, el príncipe le reclamó a su padre, a lo que el príncipe Carlos le respondió que estaba ‘exagerando’, por su parte, William apoyó a su hermano y consideró que su padre no tuvo tacto para hablar del tema.

Incomodidad con la familia real

En una entrevista con Oprah Winfrey a inicios de este año, los duques de Sussex expresaron su incomodidad con ‘uno de los miembros senior de la familia real’ al haberse enterado de que había hecho comentarios sobre el color de piel con el que nacería Archie.

El autor del libro asegura que la persona que reveló la conversación es confiable y está posicionada dentro de la familia real, además la fuente afirmó que el comentario del príncipe Carlos no fue mal intencionado y cuando este llegó a oídos de Meghan y Harry ya estaba demasiado descompuesto. Aunque no se sabe si el príncipe Carlos fue el miembro senior a quien se refería Meghan Markle durante su plática con Oprah, el autor Andersen solo asegura que el heredero a la corona hizo comentarios fuera de lugar sobre los hijos de los duques de Sussex.

