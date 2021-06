La reina Sofía visita su Grecia natal y así fue su día shopping en Atenas

La reina Sofía de España visitó Atenas el pasado lunes 14 de junio, donde asistió a un concierto de música clásica dirigido por su amigo Zubin Mehta, acompañada por sus hermanos la princesa Irene y el rey Constantino, y su cuñada, la reina Ana María de Grecia.

Después de un año y medio sin pisar Grecia, su país natal, la reina Sofía ha vuelto a casa una vez superada la cima de la pandemia. Muy dispuesta se muestra en su tierra para festejar el miércoles 16 de junio a su hermano, Constantino, al cumplir 81 años.

Asimismo, según se ha informado a otros medios españoles, la royal está aprovechando este viaje para cumplir con algunos compromisos oficiales. No olvidemos que su figura sigue siendo primordial para la corona griega. También se ha notificado que visitó las instalaciones de un centro de rehabilitación para mamíferos marinos y tortugas, en el Santuario de Vida Marina Mar Egeo.

Después de noche cultural, ¡un poco de compras!

No es un secreto que a la reina le fascinan los grandes almacenes. A lo largo de toda su vida hemos sido testigos de su amor por la costura, la joyería y el lujo en general. Y como hasta el momento no se sabe si tiene algún otro compromiso oficial en Grecia —que parece ser que no, pues su agenda se mantiene más ligera que durante su visita pasada—, la atención se la ha llevado esta pasión: el shopping.

Precedida por un escolta, se vio a la reina en los grandes almacenes Attica, situados junto a la famosa plaza Sintagma en Atenas.

La madre del actual rey de España lució pantalones flare en color negro, chaqueta americana color verde manzana y blusa gráfica en un verde lima de cachemira. Todo sellado con una sofisticada pañoleta, alpargatas de cuña y un bolso artesanal firmado por Kem, marca griega.

Aunque es de llamar la atención que Sofía no compre nada cuando se pasea entre los racks y los maniquíes, como sucedió esta ocasión, no se descarta que alguien más vaya a recoger sus compras más tarde o sean enviadas a domicilio. Una costumbre que las compradoras de alto nivel como ella acostumbran en estas lujosísimas tiendas.