Revelan detalles de la operación de Kate Middleton: “algo ha salido mal”

El estado de salud de Kate Middleton ha generado demasiada preocupación luego de que se diera a conocer que fue sometida a una cirugía adominal que la obligará a estar entre dos a tres meses de baja.

En el comunicado que emitió el Palacio se informó que la princesa de Gales permanecerá en el hospital entre 10 y 14 días, por lo que rápidamente comenzaron a saltar todas las alarmas que especulan que la princesa podría estar enfrentando una grave enfermedad que aún no se ha dado a conocer de manera oficial.

Este fin de semana, el programa “Fiesta”, de Telecinco, dio nuevos detalles sobre el estado de salud de Kate. Concha Calleja, periodista y experta en realeza, dijo haber tenido contacto con un asistente de la Casa real que le aseguró que algo “salió mal en el postoperatorio”. “El 28 de diciembre ingresó en el hospital y aunque digan que no ha sido de emergencia, la operación sí ha sido con urgencia, el Palacio dará un nuevo comunicado en los próximos días explicando mejor lo que ocurre, la operación era grave en sí misma, el hospital elegido es un hospital privado, no es al que acostumbran a ir ellos. No se trató de una cirugía de índole estética sino por enfermedad, algo urgente, de varias horas y con cierto riesgo, un riesgo que no ha ocurrido en la camilla pero sí en el postoperatorio, cuando ha habido complicaciones”, desveló dicha fuente.

Hasta ahora no se ha emitido un segundo comunicado que aclare cuál es el estado de salud de la princesa de Gales que se espera que reaparezca hasta pasada Semana Santa, mientras el príncipe William se mantiene junto a ella para cuidar de su salud.

Meghan Markle y el príncipe Harry se solidarizan con Kate Middleton

Se reveló que los duques de Sussex ya se pusieron en contacto con Kate y con Carlos III, tras conocer la situación de salud que atraviesan ambos. La pareja envió mensajes privados para externarles sus mejores deseos y pronta recuperación.

Hasta el momento, Meghan y Harry permanecen en su casa en California junto a sus hijos, pese a los complicados que están pasando los Windsor en Londres. El príncipe Harry recientemente fue visto en la 21 edición de los Premios Leyendas Vivas de la Aviación, que se celebró en Beverly Hills, un acto al que acudió en solitario.