Sarah Ferguson: la verdadera celebridad de los Windsor

Tiene Instagram, un agente literario, da entrevistas a casi todos los medios de habla inglesa y además no teme tocar temas polémicos. Sarah Ferguson se ha hecho de un nombre como escritora y no precisamente de su biografía (que sí hizo, en 1996 My Story y que fue un hitazo), sino de literatura de ficción; primero como escritora infantil y ahora como novelista para adultos. Con el pretexto de su libro Her Heart for a Compass (“Su corazón por una brújula”) que trata sobre su ancestra Lady Margaret Montagu Douglas Scott, ha hablado de todo… sí, hasta de Andrew.

Nacida el 15 de octubre de 1959, Sarah Ferguson, hija de un ex jugador y entrenador de polo, tenía relación con la familia real británica por asociación de su padre con el duque de Edimburgo. Aunque Andrew, conocido como “Andy Miles” por la prensa –una sorna a su carrera de piloto militar y sus devaneos y continuos escándalos de juventud– se casaron en 1986 tras salir un año.