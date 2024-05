¿Vacaciones de verano? Tenemos el plan ideal para ti

Vail fue fundado en 1962 en la base del valle alpino en Colorado. Su localización en los Rockies de Estados Unidos hace de este un pueblo mágico, que ofrece nieve ideal para esquiar, snowbordear y snowmobiles en invierno. Pero ¿y el resto del año? Con el verano a la vuelta de la esquina no podemos evitar empezar a hacer planes. Si te encanta Vail en invierno, estas son algunas razones por las cuales deberías visitar también este verano.

Jack Affleck Jack Affleck Jack Affleck Jack Affleck Jack Affleck Jack Affleck Jack Affleck

La gastronomía de Vail en verano

Como sabemos, Vail es uno de los destinos más lujosos en Estados Unidos para practicar actividades de invierno. Sus restaurantes abiertos year round ofrecen una cantidad enorme de platillos únicos. En esta ocasión, el Sweet Basil (clásico de toda la vida) nos invita a probar su menú que no por nada fue agregado recientemente a lista de las recomendaciones de la guía Michelin. Este restaurante ofrece una opción única de caza silvestre, que van desde entradas como tartar de venado y panecillos al vapor con foie gras y conejo, hasta el plato principal favorito que es el lomo de venado con pavé de calabaza, semillas de mostaza en escabeche y glaseado de arándanos.

El Sweet Basil es un favorito de toda la vida, pero no podemos no hacerte otras recomendaciones para tu visita como The Dinning Room, The Left Bank, Vail Chophouse e incluso el Remedy Bar en el Four Seasons para una copita de vino y un chuckleberry pie.

Deleite musical a lo mexicano

Ve apartando del 20 de junio al 1 de agosto en el calendario, que llega el Festival de Música “Bravo!”. Por más de 37 ediciones ha traído lo mejor de la música a Vail para revivir el pueblo y entregar un momento de deleite total, y en esta ocasión, México estará presente de una manera única. La Orquesta Sinfónica de Minería de México estará abriendo el festival el 20 de junio con sus notas y baladas, para crear un momento especial. Este festival tendrá también la participación de otros artistas como la del reconocido guitarrista Pablo Sáinz-Villegas, la cantaora Esperanza Fernández y el bailaor flamenco Isaac Tovar quienes se unen a Minería.

Para los outdoorsy

Tanto en inverno como en varano, Vail es un destino que es ideal para las actividades outdoors. Desde senderismo, alpinismo, biking en la montaña e incluso el Forest Flyer que es un trineo sobre rieles que te lleva a velocidades impresionantes mientras haces un poco de sightseeing en la montaña. Vail será también anfitrión de los GoPro Mountain Games 2024.

Chris Kendig

Plan artsy en Vail para Verano

Este verano en los Jardines Alpinos Betty Ford habrá una exposición llamada “Dinosaurios entre nosotros”, que explora la conexión entre los antiguos dinosaurios y las aves modernas. Habrá actividades como búsqueda del tesoro, programas educativos y charlas con expertos relacionados con este tema. Además, Arte en Espacios Públicos de Vail presenta a Danielle SeeWalker como Artista Residente. Estará creando un mural en Vail Village, liderando un proyecto de arte abierto al público y exhibiendo su Proyecto Red Road en el Edificio Municipal de la ciudad durante toda la temporada estival.