¿Invierno en Vail? Estos son los infalibles para tu ski trip ideal

Con la bajada de las temperaturas y la llegada del invierno, vamos pensando en cómo recrear esa White Christmas que hemos visto en cientos de películas navideñas. Siendo uno de los destinos TOP en el mundo, Vail se convierte en la opción ideal para un viaje de fin de año con cientos de opciones y actividades para todo mundo (especialmente si eres fan del ski o el snowboard). Para facilitarte la existencia un poco más, hemos creado una guía de toda la info que tienes que saber antes de hacer tu viaje, desde cómo llegar a la montaña, hasta los básicos para sacarle el máximo provecho a la nieve (como el Epic Pass).

Comencemos por lo básico. Vail es un pueblo y resort de ski en las Rocky Mountains en Colorado. Estando a tan solo dos horas de Denver, Colorado, Vail se ha convertido en uno de los detalles favoritos de los amantes de los deportes alpinos y de invierno. Con más de 5000 acres, esta montaña es hogar del resort de ski más grande de Colorado, y uno de los favoritos de la costa oeste de los Estados Unidos. Su allure se centra en un lujo muy a la sixties o seventies old money que es súper nostálgico y nos encanta porque nos recuerda a los famosos resorts europeos, pero más cerca de casa.

Family moments on Breckenridge’s Peak 6. Cortesía

DENVER a VAIL: el transporte

Tu llegada al estado de Colorado seguramente será a través del Denver International Airport. Sus más de 53 millas cuadradas pueden parecer intimidantes, pero don’t worry, que llegar a tu destino final no será tan complicado.

Existen distintas maneras de salir del aeropuerto. Sea que elijas el tren del aeropuerto al centro de Denver (por tan solo $10.50 dólares), o que rentes una camioneta (4x4 idealmente, o mínimo con snow driving options) y te animes a manejar hacia la montaña. También existe otra opción que parece la menos arriesgada, y la más cómoda, que es tomar un shuttle de la empresa Epic Mountain Express que sale del aeropuerto y te deja en el hotel que hayas seleccionado en Vail.

LODGING: tu hotel ideal en Vail

Vail es reconocido como uno de los resorts de ski más caros y exclusivos en el mundo. La montaña ofrece una de las vistas más impresionantes all year round, y en invierno tiene un look cubierto de nieve. Elegir dónde quedarte puede depender de mil factores, tanto de tu presupuesto como de qué actividades buscas hacer. Sin duda, uno de los hoteles más emblemáticos del village es el Four Seasons Vail, que cuenta con un spa como ninguno otro y tiene una oferta gastronómica sin igual, sin contar que es el hogar del icónico hot chocolate de Vail. Claro que si no es lo que buscas existen miles otras de opciones, como cabañas grandes que puedes rentar si viajas con un tus amigos o tu familia numerosa.

Hit the slopes: el ski y el snowboard

Vail es un pueblo que a diferencia de sus vecinos Aspen y Breckenridge, que eran pueblos mineros, fue pensado específicamente para el ski. La montaña se divide en distintas secciones con terrenos para todo mundo: Frontside, los Legendary Backbowls y Bluesky Basin. Cada área cuenta con distintas dificultades de terrenos, siendo que 18% de la montaña es ideal para principiantes, 29% para intermedios, y más de la mitad de la montaña es terreno avanzado. Sus 195 runs aseguran diversión para todos, sin importar el nivel de ski o snowboard en el que estés.

Cortesía

Para poder subir a la montaña tienes que tomar un lift o góndola; y aquí tienes dos opciones, que son comprar el pase anual si piensas esquiar varias veces al año, o seleccionar pases diarios o semanales. Epic Pass ofrece distintos paquetes que se adecuan a tus necesidades, pero si es tu primera vez esquiando y solo lo haces por menos de una semana al año, te recomendamos el Epic Day Pass de la cantidad de días que pienses estar en la montaña. Eso sí, reserva con tiempo porque ofrecen deals y descuentos por comprar con antelación.

Après: Después de un día en la montaña

Platicando con conocidos hace unas semanas comentábamos todo sobre este ritual épico: el Après Ski. Mucha gente ha cuestionado qué es este término y sus implicaciones, pero sencillamente es cualquier cosa que hagas después de un ski day. Cuando los skis se zafan, y las capas de ropa se van quitando.

El encanto de Vail es que además de la montaña, le acompaña un pueblo pintoresco con cientos de restaurantes clásicos y de fine dinning, bares y cantinas, y muchas tiendas. Un básico después de bajar la montaña hacia Vail Village es detenerte en el Gorsuch Café por una bebida calientita. O si vienes desde Top of the Mountain, puedes detenerte en MidVail en the 10th, que es un restaurante chulísimo con unas vistas espectaculares. Si todavía tienes energía puedes visitar la pista de hielo en Lionshead.

Vail Twilight Cortesía

Epic Pass: tu mejor aliado para todo

El Epic Pass es un indispensable cuando viajas a Vail (o cualquier otro de sus destinos de ski como Heavenly, Whistler Blackcomb, Breckenridge o Park City). Fuera de ser un pase del lift, el Epic Pass ofrece un montón de beneficios que verdaderamente son para aprovecharse. Iniciando con el rental del equipo, si es que no tienes el tuyo, tener un Epic Pass te ofrece descuentos en tiendas seleccionadas, porque quién no ama un buen deal.

También ofrece hasta 20% de descuento en restaurantes seleccionados para darte un bite después de estar en la montaña todo el día, o si quieres invitar a un amigo, puedes tomar el Buddy Discount, que hace que sus lift tickets salga mucho más baratos.

Aunque la navidad ya haya pasado este año, aún quedan muchos días y meses de la temporada de ski y sin duda alguna deberías considerar Vail como uno de tus destinos. Si este 2024 quieres iniciarlo con un pie en la montaña, comienza a planear tu viaje con todos estos tips.