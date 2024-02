Carlos Amorales presentará “Estados Fragmentados” en el Polyforum Siqueiros

Conversamos con Carlos Amorales, uno de los artistas contemporáneos mexicanos más reconocidos hoy en día, en su nuevo performance músical, “Estados Fragmentados”. El cuál se presentará por primera y única vez en México el próximo miércoles 7 de febrero en el Polyforum Siqueiros, donde se hará la magno producción con más de 20 cantantes, 20 percusionistas y 20 bailarines, en el cuál se buscará representar a Naga, una deidad en forma de serpiente la cuál es la creadora del universo.

¿Cuál es la importancia de elegir el Polyforum Siqueiros como escenario de esta exposición?

Es un lugar mitológico,desde que fui cuando era niño, pero al mismo tiempo me ha parecido un lugar muy extraño, es un ente que se encuentra entre la utopía y el futurismo.

Cuando se me presentó la oportunidad de presentar “Estados Fragmentados” ahí, inmediatamente pensé que era el lugar indicado, además de poder relacionarme con la obra de un gran artista, David Alfaro Siqueiros, y cómo se puede complementar mi obra con la suya, es como un cuadro dentro de otro cuadro.

Einar González

¿Cuál ha sido el principal desafío de reapropiarse de este espacio?.

La presentación de la obra ha constituido un reto muy grande, se trata de uno de los murales más grandes del mundo, pero Siqueiros no pensó que pudiera usarlo otro artista, entonces no hay ni siquiera una argolla donde colgar algo, no se puede poner nada en la pared ni colgar nada, uno se debe de adaptar y complementar con un espacio que ya existe.

Una parte muy interesante es el sonido, el lugar tiene una reverberación increíble, hemos trabajado mucho con los coros para aprovechar al máximo la reverberación.

¿Cómo es trabajar en una producción de este tamaño, con más de 60 artistas?

Es algo completamente nuevo para mí, he trabajado antes con veinte o treinta personas, pero ahora es un equipo muy grande, desde los cantantes, los bailarines, los percusionistas y todos los que están detrás. Para trabajar en conjunto con ramas tan diferentes, me he armado con un equipo de expertos, como Priscila Hernandez, para que cada uno trabaje con su equipo y conseguir de esta manera el mejor resultado.

Einar González

¿Cuál es la relevancia de espacios como Feria Material para los artistas que recién comienzan y que están encontrando su camino en la industria del arte?

Personalmente, siento que Zsona Maco está más establecido, mientras que Material es más experimental y tiene un propósito definido, considero que es especialmente vital para los artistas jóvenes, si me pusiera en sus zapatos, pienso que un artista emergente debería sentirse más inclinado a visitar Material y ver lo que está sucediendo, independientemente de su edad. Lo describiría como que tiene una frescura única.

Finalmente estamos aquí en Soho House, que se ha consolidado como un espacio dedicado a la conversación sobre el arte ¿has encontrado aquí a otros artistas jóvenes de los cuales aprecies su trabajo?

Claro que sí, hay gente como Ana Segovia o Bárbara Sánchez-Kane que presentan sus obras aquí y adornan la casa con su imaginario. No hay nada más valioso que eso. Desgraciadamente no he tenido la oportunidad de conocerlos a fondo. La que conocí el otro día fue Melanie Smith, pero ella es incluso mayor que yo. Pero es cuestión de venir, y me encantará conocerlos mejor.