Andrés Monnier explorando el arte de las sombras de la mano de Galerie Philia para Zona Maco

La semana del arte se aproxima, y con su llegada volteamos a ver a esas exposiciones más underground que nos cautivan con su excelente curaduría. Entre estas, ha resaltado un nombre de un artista que a la temprana edad de 25 años ha logrado conquistar el mundo con piezas únicas que nos abren una ventana hacia la autoexploración espiritual. Su nombre es Andrés Monnier, y si el nombre no te sonaba, te contamos todo sobre este personaje que ya es un artista de talla global y estará presentando su trabajo durante Zona Maco 2024.

En el inacabable panorama artístico, donde la creatividad se fusiona con la introspección, el escultor y artista mexicano Andrés Monnier ha logrado encontrar su camino y guiarnos a través del sendero de su imaginario. Con sede en Ensenada, este joven talento está a punto de presentar una nueva exposición, “Elogio de la Sombra”, de la mano de la prestigiosa Galerie Philia en el marco de Zona Maco 2024.

Originario de Guadalajara, Andrés Monnier encontró en Ensenada un refugio que le permitió reinventarse y explorar su pasión por el arte. Su historia de transformación comenzó cuando, a los 19 años, abandonó sus estudios de medicina al darse cuenta de que su verdadera vocación residía en el arte y la exploración de la conciencia. La travesía de Andrés hacia Ensenada se desencadenó por una conexión inexplicable con el lugar. La energía de la ciudad, la proximidad al mar, la gastronomía, las montañas y el clima cautivaron su espíritu. Este cambio de escenario no solo marcó una nueva etapa en su vida, sino que también sirvió como catalizador para su desarrollo artístico.

Mariana Achach

¿Cómo ocurre el salto de la medicina hacia el diseño de arte? Y, ¿qué motiva a los tropos explorados a través de tus creaciones?

En 2020, un año transformador debido a la pandemia, tuve una experiencia con la medicina ancestral ayahuasca. Esta liana psicodélica alteró mi percepción y me llevó a cuestionar mi vida. Después de años atascado en la insatisfacción y problemas personales que remontaban a la depresión y el suicidio, decidí explorar mi misión en la vida. A los 17 años nació en mí el deseo por ser youtuber, teniendo una plataforma grande donde pudiera abordar temas apremiantes como sexualidad, diversidad y género. Siendo de una ciudad como Guadalajara, encontré muchas trabas en el camino que me hacían cuestionar todo, desde mi razón de ser hasta mi personalidad. La experiencia de la ayahuasca me llevó a sentir la necesidad de comunicar preguntas e ideas. Cuando me mudo a Ensenada comienzo con un proyecto inicial de chimeneas. Este me trajo mucho éxito laboral, pero me hacía sentir desconectado de los materiales. Inspirado en la mitología griega, decidí crear piezas que se encontraran la intersección de funcionalidad y arte, y así fue como fui expandiendo mi portafolio y mi visión creativa.

Joel Escalona

¿Qué caracteriza a tus obras en un aspecto tanto estético como simbólico?

Siempre experimenté una fascinación por las montañas, encontrando una paz inmensa al contemplar las piedras. No sé exactamente por qué, pero estas siempre me transmitían una sensación de tranquilidad. Al observar una piedra, pensaba: “Wow, quisiera ser como una piedra, simplemente existir y ya, sin más complicaciones”. Así que, no sé, todo parecía como la creación de una ecuación, con múltiples elementos, hasta que un día desperté literalmente y exclamé: piedra, fuego, pieza, ¡pum! Y así nació mi primera obra: una mesa chimenea. Esta pieza es una piedra tallada a mano, con un sistema que permite el uso de fuego, ya sea a través de etanol, gas u otras variantes.

SEBG

A partir de ahí, me sumergí por completo en este proyecto y decidí crear toda una colección. Mi inspiración inicial se centró en la mitología griega, una estrategia que adopté al entender el panorama. El mundo del arte es asombroso, pero también es un negocio e industria en sí mismo. Con mi trasfondo en ingeniería industrial, tenía la capacidad de discernir los matices que existen dentro de este ámbito. Al observar la escena, reconocí que Europa es el continente líder en el movimiento del diseño coleccionable, que abarca todas las piezas que desarrollo. Estas obras juegan en la delgada línea entre funcionalidad y arte, explorando el concepto de arte funcional. Me entusiasmaba la idea de crear piezas con una función específica, capaces de aportar algo significativo. Europa se destacaba como uno de los principales continentes que lidera esta industria, así que decidí sumergirme por completo en este emocionante mundo.

¿Cómo es el primer contacto con Galerie Philia?

En enero de 2021, comenzó mi deseo por colaborar con Galerie Philia, considerándolo un sueño que esperaba lograr en tres años. Sorprendentemente, a tan solo tres meses de esa declaración, decidí tomar unas vacaciones en Nueva York y durante mi estancia, coincidí con una exposición de ellos y tuve la fortuna de encontrarme con su fundador, quien rara vez asiste a estos eventos. Fue un conjunto de circunstancias fascinantes, como si todo estuviera interconectado. Aunque aún no contaba con ninguna pieza física terminada, compartí con él mi visión y proyecto incipiente. Su interés se despertó, le envié mi catálogo, entablamos conversaciones y, de repente, todo encajó perfectamente. Este fue un hito significativo, ya que cerré mi primer contrato con Galerie Philia, marcando el inicio de una colaboración fundamental que me permitió consolidar mi presencia en el mundo del diseño coleccionable.

Gabriel Gallegos

Andrés Monnier en Zona MACO

Cuéntanos más sobre “Elogio de la Sombra” y sus implicaciones artísticas

“Elogio de la Sombra” es la cuarta exhibición de Galerie Philia en Ciudad de México. La curaduría explora el contraste entre las piezas, jugando con texturas, colores y la interacción de luz y oscuridad. Galerie Philia es una galería nómada, con presencia global, organizando exhibiciones efímeras en diversas ciudades. La estructura y el concepto de la exhibición están inspirados en el libro “Elogio de la Sombra” y exploran la relación entre materiales, procesos industriales y la dualidad luz-oscuridad de manera inmersiva.

¿Qué piezas tuyas podemos ver en display durante esta exposición?

Estoy actualmente inmerso en la creación de tres nuevas piezas para una exhibición. Dos de ellas se presentarán como mesas, mientras que la tercera adoptará la forma de un candelabro llamado “Trinidad”, confeccionado en mármol blanco. La conceptualización detrás de esta obra busca explorar la necesidad humana de creer en el concepto religioso, reflejada en su nombre, “Ritus”, que hace referencia a la etimología del rito y a los actos cotidianos que realizamos, no solo asociados a la religión, sino también con un matiz espiritual. Este conjunto artístico se propone cuestionar nuestra identidad más allá del cuerpo, el nombre, los pensamientos y las emociones; plantea la interrogante sobre si somos, en última instancia, la conciencia observadora de la vida.

Esta exposición estará disponible desde el 9 al 16 de febrero. Para más detalles, consulta la información en el sitio de Galerie Philia y adentrate en el imaginario de Andrés Monnier durante una de las semanas más artísticas en el país.