Elisa Carrillo nos cuenta todo respecto a su próxima presentación en el Hotel Xcaret Arte

Desde Berlín y previo a su llegada a México, platicamos con Elisa Carrillo, la reconocida bailarina mexicana, que llegará este 14 de octubre al Hotel Xcaret Arte en la Riviera Maya para presentar su gala Elisa y Amigos.

¿Cómo te sientes de presentar la gala Elisa y amigos en Hotel Xcaret Arte?

Estoy feliz porque por primera vez voy a la Riviera Maya para presentar mi gala. Estoy más que agradecida con el Hotel Xcaret Arte por esta invitación. Me parece increíble que exista un espacio en el cual se pueda disfrutar de todas las artes. Además, es un espacio para todos los mexicanos y gente del extranjero. Es una plataforma para conocer, sentir y vivir el arte. Estoy feliz de traer este proyecto que lleva más de 10 años.

¿Qué nos puedes adelantar de tu próxima presentación en el Hotel Xcaret Arte?

Estoy acompañada de muchos amigos, muchos de ellos mexicanos. Música de grandes compositores, coreografías de todo tipo, desde lo más clásico hasta lo más contemporáneo. Todos los bailarines estaremos acompañados de grandes vestuarios, lo cual ayuda a vestir el acto de una forma muy especial.

¿Qué cambia a la hora de presentarte en este escenario natural?

El espacio del Foro de la Música es completamente distinto a todos los teatros a los cuales nos presentamos, pues, aunque las artes pueden siempre llegar a cualquier lugar, aquí vamos a presentar algo muy especial y frente a un escenario natural sin igual.

¿Para quién es este espectáculo?

No es solo para huéspedes del hotel, sino para el público en general. La idea que es que todas las personas se puedan sumergir en el mundo del arte y de la danza que es bellísimo, que a mí me transformó la vida y me ha permitido no solo disfrutar la vida de otra manera, sino a acercarme de una forma muy especial a mi país a través de su cultura.

¿Cómo se relaciona hoy la gente con el arte actualmente?

Ahora que estoy en Berlín veo a niños que desde temprana edad buscan conocer y saber del arte. Ahora también lo veo en México, pues cuando visito mi país, veo a más niños interesados en las disciplinas artísticas. Creo que, si uno como padre de familia introduce a sus hijos al arte, ello puede cambiarles la vida. Yo como madre, veo como mi hija tiene un mayor interés por conocer y aprender del arte, al estar sumergida en este mundo. Yo sí creo que es parte de nuestra responsabilidad el hacer que estos eventos sean parte de su vida y tengan una mayor visión de la misma. Es otra forma de vivir el día a día.

¿Cómo es para ti ser representante artística de México en el mundo?

Es una gran responsabilidad que me hace muy feliz, pues aun estando a la distancia, me hace sentir muy cercana. Simplemente, el poder viajar a otro país y poder representar a mi México es muy especial que me mantiene motivada para seguir superándome.

“Cuando me subo al escenario, quien baila es México”. - Elisa Carrillo

Siempre me ha dado mucha fuerza el saber de dónde vengo y recordar mis raíces. Ser de México es algo que me ayudó a brillar y a sobresalir. Cuando yo me paro en un escenario soy mi país, mi gente, mi sangre y eso no va a cambiar nunca, sin importar cuánto tiempo tenga viviendo fuera, pues creo que, cuando amas tus raíces, hay un sentimiento que no se va ni con el tiempo.

La gala Elisa y amigos de Elisa Carrillo se presentará este 14 de octubre en el Hotel Xcaret Arte desde el corazón de la Riviera Maya.