Veuve Clicquot deslumbra Zona Maco 2025 con “Emotions of the Sun”

La maison de la Grande Dame del champagne, Veuve Clicquot, se embarcó en una aventura artística revolucionaria: Emotions of the Sun , una exposición cautivadora presentada en Zona Maco 2025 durante la Semana del Arte en la CDMX 2025.

Procedente de Milán y Nueva York, y realizada en colaboración con la legendaria agencia fotográfica Magnum Photos, esta exposición cuyo tema principal es el Sol, marcó un nuevo capítulo en el legado de la icónica etiqueta amarilla, creando una experiencia multisensorial para todos los asistentes, capturada por la esencia de Veuve Clicquot: optimismo, audacia y la alegría de vivir el momento.

Esta celebración del Sol –símbolo universal de alegría, optimismo y nuevos comienzos– convocó al público de una de las ferias de arte más relevantes de América Latina, a adquirir y admirar imágenes captadas en todo el orbe por ocho fotógrafos de los cinco continentes, cada uno con sus distintos estilos y perspectiva como: Steve McCurry, Alex Webb, Trent Parke, Olivia Arthur, Lindokuhle Sobekwa, Cristina de Middel, Nanna Heitmann y Newsha Tavakolian.

Exhibida en un booth garantizado ser el place to be de esta edición, Emotions of the Sun, reúne las interpretaciones libres e individuales de cada uno de los fotógrafos, tomadas en tres continentes que abrevan de la figuración y de la abstracción, del retrato, el paisajismo y la astrofotografía, todo para ilustrar el poder del Sol, para evocar un amplísimo espectro de emociones, sin importar si vieron la luz en grandes espacios al aire libre o en los interiores más íntimos.

Fotografía y gastronomía unidas por el arte

Emotions of the Sun dio relevancia al booth de Veuve Clicquot en ZONAMACO 2025, en el que además de permitir adquirir accesorios para potenciar el disfrute del champagne, ofreció una experiencia gastronómica excepcional, concebida por Bendito Mar a partir del tema The Sun in Your Plate.

Asimismo, a lo largo del Art Week y del resto de febrero se puede disfrutar de diferentes experiencias culinarias de maridaje con Veuve Clicquot en los restaurantes Central Central, Corsi y Le Bistro Palacio Polanco y Durango, así como en el hotel St. Regis.