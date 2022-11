Checo Pérez explota con Max Verstappen por no cederle la posición

Checo Pérez dio fuertes declaraciones sobre Max Verstappen después de que el piloto desobedeció las instrucciones de Red Bull y se negó a ayudar al mexicano en el GP de Brasil.

El tapatío Checo Pérez rompió el silencio sobre Max Verstappen y al parecer la relación entre los pilotos de Red Bull está a punto de quebrarse tras lo sucedido en el GP de Brasil. Checo terminó en el séptimo lugar debido a que Max no lo dejó pasar en la última vuelta, ante esto, Pérez dio fuertes declaraciones que están dando de qué hablar e inmediatamente se volvieron tendencia.

“Estoy muy sorprendido, no sé qué pasó, especialmente por lo que he hecho por él. Estoy muy sorprendido. Si tiene dos campeonatos es gracias a mí”, dijo tras la actitud de Verstappen, quien se negó a brindarle apoyo a su compañero.

Max Verstappen habría desacatado las órdenes de su equipo que le costaron puntos al mexicano, quien se encuentra sumamente desconcertado tras la actitud de Max, ya que Checo ha sido quien lo ha hecho ganar los campeonatos.

Al inicio de la carrera, Checo logró ponerse a la par de Max, y dejó espacio para su compañero, sin embargo, el mexicano sufrió con los neumáticos rojos y pasó de estar a un tiempo de 1.9 segundo 3.4 por detrás de George Russell, cuando regresó a la pista de la sexta posición y escaló rápidamente al cuarto puesto. Para la vuelta 30, el mexicano recuperó el segundo puesto con el ingreso de Carlos Sainz y Hamilton a pits.

Sin embargo, el mexicano no se pudo acercar a Rusell y las cosas cambiaron, aunque intentó subir de puesto no lo logró y peor aún, Max sentenció al tercer lugar del campeonato a Checo al no cederle lugar.

