Los Indians de Cleveland cambian de nombre

Los Indians de Cleveland darán un giro importante, pues el equipo de la Major League Beisball (MLB) decidió que cambiarán de nombre.

Ya no serán los Indians de Cleveland: ahora serán The Guardians.

El equipo anunció su cambio a través de un video narrado por el actor Tom Hanks.

Together, we are all… pic.twitter.com/R5FnT4kv1I

— Cleveland Indians (@Indians) July 23, 2021