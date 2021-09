Novak Djokovic perdió la final de US Open y no consiguió el Grand Slam

Novak Djokovic, ganador de 20 torneos de Grand Slam, comparte con Roger Federer y Rafael Nadal ser uno de los tenistas más ganadores.

El serbio tenía toda la intención imponerse y conseguir otro Grand Slam; sin embargo, la presión fue demasiada y le fue imposible lograrlo.

“Han sido muchas emociones. Esta derrota es dura, teniendo en cuenta todo lo que había en juego, pero a la vez sentí algo que no había sentido nunca aquí, en Nueva York. Los aficionados me han sorprendido gratamente con todo ese amor y esa energía que me han transmitido, y esa es la razón por la que lloré”, confesó Novak.

El tenista se sintió rebasado por la energía que se sintió durante toda el US Open. Por otro lado, mencionó sentirse decepcionado de su derrota.

A pesar del resultado, el serbio felicitó a Daniil Medvedev por su actuación:

“I love you guys.”

All the feels from @DjokerNole to the fans in New York. pic.twitter.com/PnEHevMVKk

