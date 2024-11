2:22 Una historia paranormal: la obra que protagoniza Julio Vallado que te dejará sin aliento

En esta temporada lo que más se antoja es vivir la experiencia de Halloween y Día de muertos por lo que te traemos una de las mejores recomendaciones que es esta maravillosa obra de teatro que te impactará por todo el contexto que hay en ella.

2:22 Una obra paranormal trata de una pareja con perspectivas opuestas sobre lo paranormal, se mudan a una misteriosa casa. Mientras Eli siente que una presencia fantasmal se cierne sobre ellos, Sam se aferra a la lógica y la razón. Cuando sus amigos Laura y Fer se unen para cenar, la noche toma un giro inquietante.

¿Puede la frontera entre la vida y la muerte ser cruzada? La cuenta regresiva comienza, esperando el misterio que aguarda a las 2:22… ¿Descubrirás su secreto?

Tuvimos el placer de platicar con Julio Vallado, uno de los protagonistas de esta historia donde nos reveló algunos aspectos y diferencias que hay entre él y su personaje que interpreta, ‘Sam’.

Julio Vallado a pesar de interpretar una historia paranormal, sorpresivamente no cree en los fantasmas, cree en la energía.

En entrevista reveló que gracias a la percepción y a lo abierto que seas lograrás ver cosas paranormales sin embargo, no cree que exista algo paranormal en la Tierra. Nos habló sobre su personaje con el que claramente se identifica, ya que ‘Sam’ al igual que Julio, es un buscador de la lógica, con certeza absoluta y se define como alguien racional.

¿Eres fan del género de terror? No soy fan, soy fan del terror psicológico. Soy fan de las emociones que genera el suspenso. No me dan miedo las cosas, me da miedo lo que puede hacer la cabeza.

¿Te gustaría seguir haciendo terror?

No, me gustaría hacer comedia. Me gusta explorar de extremo a extremo y quiero hacer una comedia o algo que me permita crear un personaje muy complejo porque me gustan los extremos.

¿Crees que el teatro compite contra el cine?

No, son públicos distintos. Depende de qué tipo de teatro hagas, este tipo de teatro es como tener una cámara cerca, es un rollo más de una serie. Así que no creo que compitan el uno con el otro.

¿Cómo harías para que la gente siga viniendo al teatro?

No se debe perder, las obras te dan una experiencia distinta. Cada función te da un sentimiento diferente. Más ahora con la actualidad, con las redes y estímulos creo que al poder sentarse 2 horas y experimentar es algo increíble.

Así que ya sabes, si quieres ver una historia de terror que te impactará no olvides buscar tus entradas para la obra 2:22 una historia paranormal en el Teatro Xola.