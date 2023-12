¿A cuánto asciende la fortuna de Britney Spears a sus 42 años?

Britney Spears es una de las cantantes más icónicas de finales de los 90 e inicios del 2000.

Por muchos años fue la indiscutible “Princesa del pop”, y a lo largo de su vida personal y profesional tuvo varios tropiezos.

Con 42 años recién cumplidos, con un exitoso libro autobiográfico “The woman in me”, donde hizo muchas revelaciones, su fortuna creció.

Su carrera comenzó cuando era una niña, en el famoso The Mickey Mouse Club en 1992.

En 1999 llegaría a la escena musical con su primer álbum de estudio. “Baby One More Time” fue un gran éxito, debutando en el número uno del Billboard 200.

Se convirtió en una de las artistas mejor pagadas y con mayores ventas en Estados Unidos desde ese momento.

Mientras estuvo bajo la tutela de su padre, Jamie Spears, fue cuando se vio afectada su fama y su vida en general.

Una de las medidas es que no podía disfrutar de su dinero.

La fortuna de Britney Spears

De acuerdo con el sitio Celebrity Net Worth, que estima las fortunas de las celebridades, en el caso de la intérprete de “Toxic”, es de 70 millones de dólares.

La mayor parte de ese dinero proviene de su carrera musical, que registra ventas de más de 100 millones de discos en todo el mundo.

Está dentro de las 10 artistas femeninas con mayores ventas en Estados Unidos, de acuerdo con la Recording Industry Association of America (RIAA).

Tan solo en el año 2002 ganó 40 millones de dólares.

Entre 2013 y 2017, tuvo residencia en Las Vegas, por lo cual ganó entre 350,000 y 500,000 dólares por noche.

Cuando la tutela se implementó en 2008, el padre de Britney declaró que su patrimonio estaba casi sin fondos.

Al término de la tutela, que se dio en agosto de 2021, la fortuna era de 60 millones de dólares .

Con su libro aumentó a 70 millones se dólares. Se vislumbra complicado un regreso triunfal a la música, que actualmente está liderada por Taylor Swift, Beyoncé, Miley Cyrus, entre otras.