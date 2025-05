Actor de “Yo soy Betty, la fea” padece cáncer y pide ayuda ante su crítico diagnóstico

El actor de la telenovela “Yo soy Betty, la fea”, compartió en sus redes sociales la triste noticia de que tiene un tumor maligno en la vejiga. El actor dio a conocer que empezaron los síntomas de este padecimiento cuando presentó sangre en la orina.

Tras una serie de exámenes médicos, se descubrió que tenía un tumor en la vejiga y en diciembre pasado fue operado y tras esa cirugía se descubrió que el tumor era maligno. Aunque se estudiaron varias opciones para su tratamiento, ninguna de estas era viable, pues pondrían en riesgo el funcionamiento del único riñón que aún le funciona. Finalmente, sus médicos han optado por la inmunoterapia, que es menos invasiva que una quimioterapia o radioterapia.

Debido a su estado de salud, el actor se ha visto a dejar varios proyectos, por lo que ha solicitado ayuda a sus seguidores, pues al no poder trabajar como antes no percibirá ingresos.

“No podré volver a trabajar en lo que sé hacer, actuar, dirigir y escribir, y que por lo tanto no podré seguir percibiendo dinero. Es por esa razón que acudo a todos los que me han seguido este tiempo y me colaboren con su ayuda”, indicó el actor que asumió el papel del padre de Don Armando y presidente honorario de Ecomoda.

Su personaje conquistó el corazón de los televidentes gracias a su carácter protector en la telenovela, considerada un fenómeno en la televisión en español.