Alejandro Fernández y su hijo recuerdan a Vicente en el que sería su cumpleaños 82

El rey de la música ranchera Vicente Fernández cumpliría 82 años este 17 de febrero, en redes sociales su familia lo recuerda con entrañables fotografías.

Por Diana Laura Sánchez

Tras el lamentable fallecimiento del ídolo de la música ranchera, Vicente Fernández, quien falleció el 12 de diciembre del año pasado, su familia no ha dejado de recordar los entrañables momentos que vivieron junto a él.

Por medio de sus redes sociales, su hijo Alejandro, su esposa Cuquita, su nieto Alex, Camila, y algunos integrantes más de la familia han demostrado lo mucho que extrañan a Vicente Fernández.

Te puede interesar: #EXCLUSIVA LA ÚLTIMA ENTREVISTA DE VICENTE FERNÁNDEZ EN SU RANCHO

Su nieto Alex Fernández publicó una emotiva fotografía de los tres integrantes de la dinastía Fernández, Vicente, Alejandro y Alex, en una imagen en blanco y negro aparecen juntos y muy sonrientes con su sombrero de charro en mano. “Feliz cumpleaños hasta el cielo tata… cada día de extraño más… te amo”, se lee en el pie de foto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alex Fernández (@alexfernandez.g)

Por su parte, “El Potrillo”, recordó un momento especial que vivió junto a su padre cuando se dirigía a la presentación de un disco.

“En el día de esta primera foto, yo me dirigida a la presentación de un disco. Nunca he sido propenso a ponerme nervioso, pero ese día tenía algo que me inquietaba. Mis manos temblaban un poco y sentía el corazón salir de mi pecho”

“Minutos antes de salir al escenario, entró mi jefe al camerino. Me miró como si supiera lo que pasaba. Se acercó y me tomó de la corbata pues era el único detalle que faltaba para estar listo”

-“Vente pa’ca, mijo. Te voy a amarrar esa corbata como cuando eras un bebé”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandro Fernández (@alexoficial)

“Sin duda alguna, era el único detalle que faltaba para estar listo. Feliz cumpleaños hasta el cielo, viejo. No hay un solo día que la familia no te lleve a donde quiera que vayamos. Te amo por siempre”, expresó Alejandro.

Además, Camila, la hija de Alejandro, quien se encuentra aislada con su bebé tras contagiarse de coronavirus, publicó en sus historias de Instagram dos imágenes que dicen, “Abuelo, te echare de menos toda la vida”, “Abuelo te veo en cada atardecer”.

Te puede interesar: Vicente Fernández reveló su desconocido lado amoroso

#EXCLUSIVA ALEJANDRO FERNÁNDEZ REVELÓ QUÉ ES LO QUE APRENDIÓ DE SU PADRE