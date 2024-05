Alessandra Rosaldo enfrentó los rumores de su supuesto divorcio con Eugenio Derbez: “No es fácil”

En las últimas semanas, han circulado diversos rumores en torno a una posible crisis en el matrimonio de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez, la cual se dijo, incluso podría llevarlos a tomar la decisión de separarse definitivamente. Tras las declaraciones del comediante que refutaron estas primeras versiones, fue la cantante quien le hizo frente a quienes han hablado de un supuesto divorcio.

Alessandra Rosaldo reacciona a las especulaciones de su divorcio con Eugenio Derbez

Durante una reciente conversación con Somos Houston, la intérprete fue cuestionada sobre diversos temas de su vida íntima, incluyendo qué tan ciertos son los rumores de que ella y Eugenio Derbez atraviesan por un mal momento. Al respecto, Alessandra detalló que, como en todas las relaciones, siempre existen dificultades, pero que eso no quiere decir que el amor se haya terminado o que se estén planteando separarse.

“Muchas veces tu pareja es tu espejo y te pone en frente lo que no quieres ver de ti. Entonces, esa parte es complicada. Claro que hemos tenido momentos difíciles, los sobrellevamos, sabiendo que ambos seguimos teniendo el mismo objetivo, la misma prioridad como familia”, dijo la también actriz.

Sobre los motivos que han detonado algunos conflictos en su dinámica de pareja, Alessandra explicó que muchos de ellos han sido ocasionados por motivos propios de la convivencia.

“A veces simplemente pasan cosas, pero si tienes la claridad de que aún existe un objetivo o un plan de vida y una prioridad juntos, lo demás sobre la marcha se va trabajando”, añadió Rosaldo, reiterando que tanto ella como su esposo siempre han tenido la disposición de arreglar cualquier inconveniente que surja.

El secreto del éxito detrás del matrimonio de Alessandra y Eugenio

A lo largo de su relación, Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se han convertido en una de las parejas más sólidas del espectáculo, aspecto que les ha valido ser constantemente cuestionados sobre si tienen alguna especie de fórmula secreta para seguir juntos. Ante esta pregunta, la cantante reveló que todo ha sido producto de que ambos están claros en que, pese a las dificultades, su prioridad sigue siendo su familia.

“Me encantaría tener la respuesta, pero no la tengo. Juntos llevamos ya 18 años y casados casi 12, los vamos a cumplir ahora en julio. Lo único que puedo decir es que por lo menos, en mi experiencia, el matrimonio no es fácil, las relaciones humanas no son fáciles, pero en especial la relación de pareja, creo que es la más compleja de todas las relaciones”.