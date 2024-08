Alex de la Madrid y el reto de interpretar al expresidente Luis Echeverría en “Las Azules”

“Las Azules” es la nueva serie de Apple TV que se ambienta en la década de 1970, marcando un importante hito para la televisión mexicana, ofreciendo una visión más profunda de las primeras mujeres policías en México, quienes enfrentaron grandes desafíos para demostrar su capacidad en un campo que, en ese tiempo, era considerado sólo para hombres.

La producción está protagonizada por un elenco destacado, incluyendo a Bárbara Mori, Natalia Téllez, Ximena Sariñana, Amorita Rasgado, Miguel Rodarte y con Alex de la Madrid en un papel crucial.

Alex de la Madrid, conocido por sus interpretaciones en ‘Marea de Pasiones’, ‘Cuatro Lunas’ y otros proyectos, asume el rol del expresidente Luis Echeverría en esta serie. Esta interpretación no solo añade drama a la trama, sino que también ofrece una perspectiva única sobre la figura de Echeverría y su papel en el contexto histórico. La narrativa de “Las Azules” no solo resalta la lucha de las mujeres policías, sino también el entorno político y social de México durante ese periodo.

En entrevista con ‘CARAS’, Alex de la Madrid compartió detalles sobre su experiencia interpretando al ex mandatario y cómo su personaje encaja en la historia. Según el actor, “Las Azules” no sólo explora la valentía y determinación de las mujeres pioneras en el cuerpo policial, sino que también presenta un retrato complejo del liderazgo y las decisiones políticas de la época.

Cortesía

ASÍ FUE LA LLEGADA DE ALEX DE LA MADRID A ‘LAS AZULES’

Alex de la Madrid confesó que estaba muy contento por el trabajo que habían realizado y la calidad que tiene la serie y que, aunque sea imposible de creer, en realidad él no estaba enterado que había un casting para el papel, sino que le hablaron porque aún no encontraban a la persona perfecta y creyeron que él encajaba para interpretar al ex presidente de México.

“Fue un trabajo en conjunto; la verdad me llamaron porque creían que yo lo podía hacer, me dejaron pensarlo y lo acepté porque sí era un personaje muy fuerte”.

Aseguró que su preparación fue muy breve porque no contaba con tanto tiempo, así que fueron pocas semanas en las que estudió al personaje y buscó los elementos necesarios para interpretarlo; desde cambiar su voz hasta buscar los accesorios perfectos que usaba Echeverría.

“El trabajo de la caracterización estuvo muy padre porque hasta conseguimos los lentes más parecidos. No tuve mucho tiempo para estudiar, tuve que meterle velocidad para caracterizar desde la voz hasta la posición de las manos del personaje. Afortunadamente hay muchas herramientas y tengo un coach impresionante”.

El actor aseguró que realizar esta serie ha sido una sorpresa porque a pesar de conocer la historia, verla en la pantalla ha sido todo un espectáculo con el gran elenco que tiene y pide no perder la visión del espectador.

“Es increíble como con cada capítulo te va suavizando y enganchando a la historia; el papel que hicieron mis compañeras es impresionante. Fue un gran trabajo en equipo”.

¿CÓMO HAN IDO CAMBIANDO SUS PAPELES EN SU TRAYECTORIA?

Alex recordó con nostalgia los papeles que ha interpretado en obras teatrales y en la pantalla, y aseguró que sus retos van cambiando conforme él va creciendo como persona pues no quiere ser sólo recordado como el personaje bueno, él quiere jugar con las personalidades porque eso le gusta y quiere ser un referente.

“Los retos van cambiando como estoy yo como persona, como he crecido he cambiado de personajes; antes me daban puras buenas personas y de pronto fui evolucionando hasta elegir personajes más obscuros y más maduros. Yo no dejo de jugar porque es lo que más me gusta hacer y me gusta ser el malo y que cae mal, me gusta ser un referente y que digan ‘sí se parece’”.

En cuanto a su papel como el expresidente Luis Echeverría en ‘Las Azules’, Alex de la Madrid detalló que a pesar de ser un antagonista, aprendió varias cosas sobre la opresión de la época, la idiosincrasia en la que se manejaba la igualdad de las mujeres y cómo ha ido evolucionando durante tanto tiempo. El actor resaltó su gusto por esta serie, sobre todo porque “gracias a esta ficción puede reflejar a conciencia la situación que hemos vivido a través de los años en el país”.

Y es tan grande el cambio de sus personajes que el actor nos compartió que estrenará una serie para Disney Plus que se llama ‘El rey de los machos’. La historia trata de un niño trans en un pueblo de México, dónde él decide apostar por la persona que es en medio de una sociedad machista. Alex de la Madrid actúa como el papá que apoyará y acompañará a su hijo para que él pueda vivir su vida de forma muy feliz.

“Las Azules” se estrenó el 31 de julio en Apple TV y cuenta la historia de cuatro mujeres que desafían las normas ultraconservadoras de la época y se unen a la primera fuerza policial femenina de México, hasta que descubren que su escuadrón no es más que un truco publicitario para distraer a los medios de un violento asesino en serie. Está dirigida por Fernando Rovzar, con el guión de Pablo Aramendi y cuenta con 10 capítulos.