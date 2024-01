America Ferrera recibió de manos de Margot Robbie el premio SeeHer en los Critics Choice Awards

La ceremonia tuvo grandes momentos, uno de ellos fue cuando America Ferrera, la actriz de Barbie subió al escenario para recibir el premio SeeHer en los Critics Choice Awards y motivar a la audiencia con un conmovedor discurso en el que destacó la importancia de la igualdad de género.

America aprovechó para elogiar la valentía de Margot Robbie por respaldar una idea femenina y agradeció a la directora Greta Gerwig por demostrar a través de su maestría cinematográfia que las historias de mujeres también pueden ser exitosas.

“Tuviste el valor en Barbie y una idea completamente femenina que muchos habrían desechado porque ser de chicas, pero tutuviste la función de afrontarlo”, mencionó.

America fue reconocida por su trayectoria y por ser una mujer en la industria del cine y la televisión que aboga por la igualdad de género. La intérprete de ascendencia hondureña que triunfó en “Barbie”, por interpretar a Gloria, la mujer latina que viaja al mundo de la muñeca, para decir un aplaudido monólogo feminista en la cinta de Greta Gerwig.

Dicho galardón reconoció a la actriz por haber retratado a su personaje con autenticidad, desafiando los estereotipos y empujar los límites. Cuando America se encontraba en el escenario con su premio en mano aprovechó el micrófono para hablar en favor de la inclusión y la participación de talentos latinos en el cine hollywoodense.

“Crecí como una chica hondureña estadounidense de primera generación enamorada de la televisión, el cine y el teatro, que quería desesperadamente ser parte de un legado narrativo en el que no podía verme reflejada”, comentó la famosa que comenzó su carrera hace 20 años y nunca imaginó que tendría un papel complejo en Barbie, con su personaje Gloria, quien muestra la complejidad detrás de la feminidad mientras ayuda a Barbie a sobrevivir en el mundo real.

Ferrera nombró a algunas artistas con ascendencia latina que están triunfando en series y películas como, Selena Gomez, Jenna Ortega y más. “Parecía imposible que alguien pudiera interpretar papeles latinos multidimensionales, pero gracias a los escritores que se arriesgaron yo y algunas de mis colegas latinas hemos sido bendecidas para poder interpretar mujeres con muchas capas, personajes que no pude ver cuando era niña, pero ahora si lo veo expándiendose a las siguientes generaciones de talento”.

“Para defender la verdad de que todos somos dignos de ser vistos: negros, morenos, indógenas, asiáticos, trans, discapacitados, cualquier tipo de cuerpo, cualquier género. Todos somos dignos de que nuestras vidas se reflejen de manera rica y auténtica”, concluyó.

DATOS DE AMERICA FERRERA

Con padres provenientes de Tegucigalpa, Honduras y siendo la menor de seis hijos, America Ferrera demostró un interés por la actuación desde muy temprana edad. A pesar de ser originalmente reconocida por su carismática actuación en la serie Ugly Betty, por la cual ganó un Globo de Oro, el primer papel que obtuvo fue en la película infantil, Kick it.

Además, también obtuvo el premio a Mejor Actriz en una serie de comedia en los premios SAG y Emmy, durante el año de 2006.

Gracias a su triple reconocimiento por Ugly Betty, la actriz fue felicitada por la entonces Secretaría de Trabajo de California, Hilda L. Solís, quien la elogió como un modelo a seguir para la comunidad latina en los Estados Unidos. Al año siguiente, fue incluida en la revista Times ,dentro de la lista de las 100 personas más influyentes en el mundo. Posteriormente, siguió apareciendo en numerosas producciones como: The Sisterhood of the Traveling Pants 1 & 2, Tinker Bell, The Good Wife, CSI, entre otras.

Además de la actuación, America decidió mantenerse activa dentro de la política de su país, demostrando su apoyo durante las elecciones de 2008 hacia Hillary Clinton, participando en la convención del año 2016, e involucrándose en la organización Voto Latino, junto con Eva Longoria. Asimismo, Ferrera participo en la creación de la plataforma digital She se puede, plataforma dedicada hacia la comunidad latina, con el propósito de convencerlos a votar en los Estados Unidos.

Durante el año de 2017, la actriz también alzó la voz y participó en el movimiento que condenaba el maltrato y acoso sexual hacia las mujeres trabajando en Hollywood. Finalmente, la actriz fue una de las numerosas personas en el medio, que firmó la carta pidiendo parar los bombardeos en Gaza.

Actualmente, participó en una de las películas más taquilleras de la historia que habla sobre la importancia de la mujer en la sociedad y la manera injusta en que es tratada a comparación de los hombres. Barbie logró recaudar más de 1.4 billones de dólares, además de compartir un poderoso monologo sobre la mujer y su lugar en sociedad.