Amigos de Jennifer Lopez dieron detalles de su estado de ánimo tras el divorcio con Ben Affleck: “Siempre lo amará"

Jennifer Lopez finalmente pidió el divorcio a Ben Affleck, luego de meses de especulaciones. Aunque fue la misma JLo quien inició el proceso en el Tribunal Superior de Los Ángeles, Estados Unidos, la cantante habría intentado “de todo” para salvar su relación.

Según el medio Page Six, amigos cercanos de la cantante aseguran que ella “albergaba el sueño de poder mantener su matrimonio, a pesar de que ambos estaban viviendo en casas separadas durante meses”.

Pese a su separación física, Lopez seguía aferrándose a la esperanza de que podrían reconciliarse. “Ella lo ama, siempre lo amará, ese es el problema”, comentó una fuente al mismo medio.

La solicitud de divorcio coincidió con el segundo aniversario de su fastuosa ceremonia nupcial en la finca de Affleck en Georgia, Atlanta. Además de pedir la disolución, López solicitó eliminar el apellido de su aún esposo de su nombre.

También te puede interesar: A pesar de la polémica por “Romper el círculo”, la película de Justin Baldoni tendrá una secuela: aquí los detalles

Una fuente cercana a la pareja le dijo a Page Six que Jennifer Lopez “realmente creía que esta era la historia de amor más grande que había conocido y que finalmente tenía la oportunidad de vivir un cuento de hadas”. Sin embargo, al parecer, no había considerado completamente la verdadera naturaleza de su pareja. “Simplemente no se detuvo a pensar quién era el hombre real detrás de su fantasía”, agregó la fuente.

Según esta misma fuente, el tipo de “gran amor en el que Jennifer cree” no está en el ADN del actor. “Ben tiene una oscuridad que ninguna otra persona puede arreglar. Su exesposa Jennifer Garner no pudo arreglarla, todo el éxito del mundo no podría arreglarla”.

También te puede interesar: El príncipe Harry recibirá generosa herencia de su bisabuela

Además, aseguran que JLo, por su parte, “dio todo lo que tenía, todo su corazón” a esta relación. Según el informante, ella “habría hecho cualquier cosa para que esto funcionara. Se expuso a las críticas, al ridículo y a innumerables detractores que le decían que era una mala idea, que estaba condenada al fracaso, que había una razón por la que no funcionó la primera vez”. A pesar de todo, mantuvo la esperanza de que el amor lo conquistaría todo.