Ana Brenda Contreras anuncia su embarazo a casi un año de su boda: el emotivo video

Ana Brenda Contreras anunció que está esperando a su primer bebé junto a su esposo, Zacarías Melhem, a través de un emotivo video este miércoles 11 de diciembre.

“Lo mejor está por venir”, escribió la actriz junto al clip en blanco y negro, el cual de inmediato se llenó de muestras de cariño y felicitaciones por parte de sus seres queridos y sus fans.

En el video se puede ver a Zacarías Melhem parado de espaldas a la cámara, mientras que Ana Brenda Contreras se encuentra sentada frente a él en lo que parece ser una isla de cocina. De pronto, ella extiende los brazos para voltear la gorra que lleva su esposo, dejando ver que lleva la palabra “Dad (papá)” en ella.

Después, la intérprete de 37 años muestra unos zapatitos y las imágenes de un ultrasonido, confirmando su embarazo.

Entre las felicitaciones se encuentran los mensajes de famosos como Ximena Navarrete, el maquillista Luis Torres, el diseñador Carlos Pineda, Angelique Boyer, Carlos Rivera, Sebastián Rulli, Julian Gil, Grettell Valdez, Sherlyn, Alberto Guerra, Galilea Montijo, Zuria Vega, Fernanda Castillo, Azela Robinson, Mía Rubín Legarreta, Geraldine Bazán, Montserrat Oliver, Fabiola Guajardo, entre muchos otros.

¿Cuándo nacerá el bebé de Ana Brenda Contreras?

La actriz compartió con sus casi 8 millones de seguidores en Instagram que su bebé nacerá en mayo de 2025, por lo que tiene cuatro meses de embarazo.

Junto al texto que compartió en Instagram, se puede ver un emoji de arcoíris, pues un bebé arcoíris es uno que nace luego de que sus padres hayan experimentado la pérdida de un hijo anterior, ya sea por aborto espontáneo, muerte fetal, neonatal o infantil y el arcoíris representa la esperanza y la sanación que trae un nuevo bebé después de un dificil duelo.

Ana Brenda Contreras y su esposo, Zacarías Melhem Instagram @anabreco

Ana Brenda y la dolorosa pérdida de su bebé

Este es el segundo embarazo de Ana Brenda Contreras, pues a mediados de este 2024 compartió la triste noticia de la pérdida de su bebé: “Hay un dolor único que viene de preparar un lugar en tu vida y en tu corazón para un bebé que nunca llega. No importan las semanas, no importa que nunca lo hayas abrazado; tu experiencia y dolor son válidos, y aunque estas historias son más comunes de lo que pensamos poco se habla de ello y también se vale, lo quiero contar por que sucedió, fue real y por que me sentí sola aunque se que no lo estoy. Hablar sana.”, escribió en redes en septiembre.

La intérprete también criticó los comentarios impertinentes que muchas veces se les hacen a las mujeres y que pueden llegar a ser muy dolorosos.

“Las mujeres somos unas guerreras y nuestro cuerpo es mágico. Y aunque el camino es personal e igual de importante de la manera que sea es muy duro, es por esto que NO se pregunta ‘¿para cuando el bebé?’, ‘ya embarázate’, ‘¿quieren tener hijos?’ no se supone que uno está embarazada en fotos y se comenta. Al siguiente día que pasamos por esta experiencia me topé con un grupo de reporteros con todas estas preguntas como muchas mujeres con la familia y amigos, muchas parejas, como señal clara de que es algo que hay que visibilizar, nunca sabes la batalla que cada quien esté librando”, escribió.