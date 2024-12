Ximena Navarrete, embarazada, revela el sexo de su tercer hijo con Juan Carlos Valladares: ¿es niño o niña?

Ximena Navarrete y su esposo, Juan Carlos Valladares, compartieron un video de su hermosa fiesta de ‘gender reveal’ donde se enteraron del sexo de su tercer bebé.

El pasado 20 de noviembre, la reina de belleza dio a conocer su embarazo a través de una emotiva publicación en sus redes sociales.

“Uno más para adorar. El amor se multiplica”, escribió Ximena Navarrete en el video donde se le ve caminando junto a su familia, todos vestidos de blanco, por una playa mientras suena la canción ‘Dreaming of You’ de Selena.

El matrimonio ya tiene dos hijos: Ximenita, de tres años de edad, y Juan Carlos, de apenas un año.

La fiesta de gender reveal de Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares

En el clip compartido este martes 10 de diciembre se puede ver la decoración en color crema con la frase “Baby Valladares Navarrete”, así como globos azul cielo, beige y rosa, un arreglo de flores naturales, tapetes de mimbre, un letrero en luces neón con la frase “Boy or girl”, y una tierna ilustración de un koala con un globo.

Todos los invitados, incluyendo a los felices papás, estuvieron vestidos de blanco o crema muy claro. Ximena Navarrete lució un vestido de punto en color blanco con escote barco con unas sandalias de tacón que tenían un detalle de alas de mariposa en la parte posterior.

“¡Gender reveal! ¡Te esperamos con todo el corazón bebé! Llegas a completar nuestra familia …. Te amamos: papá , mamá, Xime y Juanca. Gracias a todos los que nos ayudaron a que todo quedara espectacular este día”, escribió la Miss Universo 2010 en la publicación.

Gender reveal de Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares Instagram @ximenanr

¿Es niño o niña?

La pequeña Ximena entró por una puerta que era parte de la decoración, llevando unos globos azules que revelaron que esperan a un niño.

Además, en ese momento estallaron unas bengalas de humo en color azul confirmando que su tercer hijo es un varón.

En cuanto Ximena Navarrete vio los globos que llevaba su hija, se llevó las manos al rostro por la emoción. Por su parte, Juan Carlos Valladares cargó a sus hijos y los cuatro se dieron un abrazo.

La pareja no ha revelado el nombre de su tercer bebé. Se tiene previsto que el pequeño nazca en los primeros meses del 2025.

En una historia en Instagram, Ximena Navarrete reveló que esta es la primera vez que no adivina el sexo desu bebé.

“Les voy a confesar que esta es la primera vez en mis cuatro embarazos que no atino, que mi intuición me falla, pensé que era el sexo que no es”, dijo ante la cámara.

Cabe recordar que en 2018 la tapatía sufrió la dolorosa pérdida de su primer hijo, un bebé de 15 semanas de gestación que no pudo nacer debido a una complicación genética llamada Trisomía 9.

Ximena Navarrete responde a sus haters

El video de la fiesta de gender reveal recibió una ola de comentarios de felicitación y cariño, sin embargo, no estuvo exento de polémica, pues una usuaria le escribió: “Todo esta hermoso, felicidades por el niño que viene en camino, pero porque tu esposo no te abraza y te besa en ese momento, está con las niñas y no las baja un momento para abrazarte”.

Pero Ximena Navarrete no se guardó nada y le respondió: “Primero, ya tengo niño, entonces…. mi esposo carga a la niña y el niño (no a las niñas como tú afirmas) …. Segundo, te estas respondiendo tú solita a tu cuestionamiento…. Mi hija y mi hijo están en sus brazos. Tercero, no te agobies por ver abrazos y besos entre mi esposo y yo…. Al final ¿cómo crees que se hacen los bebés? Jajajajaa saludos”.

La respuesta de la modelo dejó a sus seguidores sorprendidos, quienes le demostraron su apoyo.