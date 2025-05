Andrea Legarreta ya quiere ser abuela; esto le dijo a su hija Mía

Andrea Legarreta expresó en público su deseo de que su hija mayor Mía la convierta en abuela. Esto ocurrió durante la visita que la presentadora de televisión tuvo de sus hijas.

Mía Rubín expresó su anhelo por ver a Andrea Legarreta cuidando a sus nietos. A pesar de que Mía solo tiene 20 años, la conductora le dijo a la joven, “qué cosa más hermosa, pues ya te dije, dame un nieto”, dijo entre risas.

La petición de la conductora desató las risas de Galilea Montijo,Raúl Araiza y la misma Mía, quien no dudó en responder con humor a la propuesta de su mamá.

“Y yo: ‘mamá’, tengo una sorpresa”, dijo mientras se tocaba el vientre. “No, no, no”, agregó Mía segundos después, destacando que se trataba de una broma de que estaba embarazada.

Galilea Montijo dijo, “espérate, no nos asustes, porque ese tendría que ser un momento muy especial para todos los tíos también”.

Desde el año pasado, Andrea Legarreta manifestó sus deseos de ser abuela pronto, aunque dijo que esta consciente que su hija Mía todavía tiene metas profesionales que cumplir a su corta edad.

Incluso comenzaron los rumores de embarazo, pero Mía dijo, “ya me estaban casando, ya me estaban embarazado, ya habían dicho que me había fugado, boda secreta, nada de eso. Sin duda muy feliz, muy enamorada, pero nada más, hasta ahí. Me encantaría ser mamá, es uno de mis grandes sueños”.

Tiempo después de sus primeras declaraciones sobre el tema, y el deseo público de Andrea Legarreta por convertirse en abuela, Mía expresó, “obviamente mis papás quieren ser abuelos, pero ahorita no, en un par de años más. Quiero ser mamá joven, pero todavía no, estoy muy chiquita, quiero disfrutar mi noviazgo...”.