La contundente respuesta de Angélica Vale ante los comentarios que recibió por su radical transformación física

Fue a inicios de año cuando Angélica Vale sorprendió a todos a su alrededor al reaparecer ante las cámaras con una imagen totalmente distinta a la que se le conocía. Este cambio trajo consigo numerosos halagos y reacciones positivas, aunque también le valió recibir críticas y cuestionamientos sobre los métodos que habría seguido para lograr estos resultados.

La actriz abordó este tema de forma tranquila, por lo que a pesar de que dijo estar consciente de que no le debe explicaciones a nadie respecto a su cuerpo, reveló que esta transformación era producto de un régimen saludable supervisado por sus médicos. No obstante, estas respuestas no fueron suficientes para sus detractores y la también presentadora se volvió blanco de nuevos ataques, esta vez insinuando que padece un trastorno alimenticio, cuyos estragos se reflejan directamente en su físico.

Estas habladurías rebasaron la paciencia de Angélica, quien respondió de manera contundente a los dichos referentes a su salud y dejó clara la postura que tomará de ahora en adelante.

Angélica Vale desmintió los rumores de que tiene un problema con su alimentación

Tras su participación como titular en “Herederos: Juego de Voces”, Angélica Vale sostuvo un breve encuentro con diversos medios, en donde escuchó por primera vez los señalamientos que han surgido de que actualmente presenta un trastorno alimentario.

"¿Vigoréxica?, ¿qué es eso? No se le puede dar gusto a todo el mundo y la mayoría de las personas me dicen cosas muy bonitas”, respondió Angélica, quien se mostró asombrada por la magnitud que pueden tomar este tipo de temas.

Así ha cambiado su vida desde que transformó su imagen

Con el carisma que la distingue, la presentadora compartió que la pérdida de peso a la que se sometió ha sido sumamente positiva para ella, puesto que más allá de lo superficial, su salud sí mejoró a raíz de este proceso y confesó que se siente fenomenal.

La conductora lamentó que existan malos comentarios, sin embargo, aseguró que siempre se concentra en las buenas opiniones Instagram

“Más saludable porque quieras o no, ese no era mi peso. Este es mi peso normal, sí necesitaba bajar. Sé que hay muchas mujeres que no tienen problemas por estar ‘subidas’, pero yo sí. Estoy muy contenta, muy feliz, porque sí estoy mucho más saludable”, concluyó Angélica Vale.