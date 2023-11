Aracely Arámbula asegura que no cobró el dinero que depositó Luis Miguel porque no le notificaron

Después de que se diera a conocer que Luis Miguel depositó una cuantiosa cantidad para la pensión de sus hijos, Aracely Arámbula rompió el silencio y dio algunos detalles sobre el proceso legal que interpuso en contra del cantante a quien acusó de deudor alimenticio.

En medio de la polémica, Aracely Arámbula habló con un medio español y dio su versión de los hechos sobre el pleito legal que sostiene con el padre de sus hijos. Además, dijo que pronto saldrá a la luz la verdad de los hechos. “ Confío en que estamos haciendo las cosas del lado de la verdad y siempre la verdad sale a la luz. El público merece saber la verdad”.

Aracely Arámbula con sus hijos: Miguel y Daniel Gallego Arámbula Tomada de Vanidades

Sobre el dinero que Luis Miguel depositó y que Aracely aún no ha cobrado, la intérprete comentó ,"esta situación tiene un proceso y no se puede hacer cuando la gente lo desea. En septiembre depositó el dinero, pero no me lo notificaron. Ese dinero es de mis hijos, por supuesto, pero la gente dice que por eso no es deudor, pero se debía por 48 meses”, precisó.

La famosa añadió que no actuó antes por consideración a sus hijos. “No quería que estuviéramos en este proceso. De hecho, es la tercera vez que se hace. Ese dinero es para los estudios universitarios de mis dos hijos. Se hará a través de la ley”.

Y precisó que no busca perjudicar a Luis Miguel con la demanda, pero el proceso lo tenía que iniciar. “No se trata de dañar a nadie. a mí me ha ido bien antes y después de estar con Luis, se ha hecho ahora porque se tenía que hacer”.

Por otro lado, Aracely Arámbula fue cuestionada sobre los rumores que surgieron de que no dejaba que Luis Miguel viera a sus hijos y respondió que no es verdad. “No ha habido ninguna negativa. De hecho, él estuvo muy cerca de sus hijos durante la pandemia, en una casa que le compré yo a sus hijos, ahora quiere limpiar su imagen”.

¿Qué dijo Luis Miguel del dinero que no cobró Aracely?

El cantante depositó más de 14 millones mexicanos para la pensión de Miguel y Daniel. Sin embargo, la actriz no ha retirado dicha cantidad y se desconocen los motivos, según Raquel Aguirre, la abogada del artista.

“Lo que pasó es que había ciertos pagos pendientes de hacer y lo que se depositó en el juzgado fue un año y medio de pensión por cada niño. Ese dinero no es para Aracely, es para lo hijos. Obviamente al ser menores de edad tiene que haber un adulto que reciba estos recursos”, explicó la experta en temas legales, quien añadió que el “Sol de México”, tardó en depositar el dinero de los menores porque Aracely inactivó la cuenta de banco donde se le realizaban las tranferencias.

“Lo que nosotros queremos y vamos a buscar es el bien superior de los menores. Desde luego se garantizó todo lo que está pendiente más de un año y medio adicional. Al final es para los niños”.