Ariadne Díaz y Marcus Ornellas dan positivo a Covid-19

Es la cuarta vez que la actriz Ariadne Díaz se contagia de coronavirus, mientras que para su esposo es la primera.

La actriz mexicana Ariadne Díaz se encuentra luchando por cuarta ocasión contra el virus, “esta ha sido la vez que peor me he sentido”, reconoció a través de las redes sociales.

La pareja dio a conocer la noticia mediante sus redes sociales; fue mediante un live que Ariadne transmitió a sus miles de seguidores, en donde con buen ánimo les platicó a sus fans sobre la situación que atraviesa su familia tras volver a contraer coronavirus.

“A mi es la cuarta vez que me da y Marcus nunca había salido positivo, o sea si le había dado o no le había dado pues quién sabe porque nunca había salido positivo cuando a mí me había dado”, dijo la intérprete, quien se encuentra trabajando en un proyecto televisivo y ha tenido que suspender sus jornadas de trabajo al igual que su esposo.

En tanto, el Covid-19 ha a obligado a Ariadne Díaz y a Marcus Ornellas a permanecer aislados en su casa, mientras recuperan su salud por completo.

Durante la transmisión del live, Ariadne reveló que fue ella quien inició con los síntomas y después Marcus presentó algunas molestias. “Yo estuve ‘malona’ los primeros días, el sábado fatal, la mañana del domingo mal y ayer en la tarde mejor y gracias a Dios porque ahí fue cuando Marcus se empezó a poner muy mal”, expresó.

Sobre la cuarta vez que se contagia de Covid-19, dijo, “Traigo una tos muy molesta ahorita que en las otras tres ocasiones nunca me había dado tos, nada más me había dolido el cuerpo un día. Fueron tres días de mucha fiebre, de mucho dolor de cuerpo y de como el estado anímico así bajón, pero ya pasará”, afirmó.

Seguir leyendo: ARIADNE DÍAZ Y MARCUS ORNELLAS CELEBRAN 7 AÑOS JUNTOS Y SE TATÚAN

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas son víctimas de robo