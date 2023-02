Así describió Piqué sus primeros meses al romper con Shakira

Al parecer, a Piqué pareció no afectarle que Shakira revelara el “sacrificio”, que hizo para sacar adelante a su familia. “Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo y para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor. Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente, y tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable y que nos sostiene”, confesó la colombiana a una famosa revista.

Pero pasado el tiempo y muchos sucesos en su vida amorosa, el exfutbolista se sinceró sobre los primeros meses después de romper su relación con Shakira. Gerard habló con el tiktoker John Nellis y dio una sorpresiva declaración sobre la colombiana.

Piqué rompe el silencio de cómo fue vivir la ruptura con Shakira

Primero explicó que no había visto el Mundial de Qatar, “solo la final y tampoco la vi entera”, añadiendo que no ha hablado con su querido amigo Messi. Después se sinceró sobre su controvertida vida amorosa.

“Mis últimos meses fueron duros, necesitaba desconectar y así lo intenté, me fui de vacaciones por unos días”, declaró.

Después lo cuestionaron sobre quién era la persoma más famosa entre sus contactos que no tuviera nada que ver con fútbol. Entonces el catalán señaló a la su ex. “Quizá... diría, Shakira. Fue mi pareja, podría ser ella. Estoy pensando en seguidores, Instagram, si es alguien que no esté relacionado al fútbio”.

Piqué dio declaraciones sobre Clara Chía

Estas declaraciones vienen después de que el ex futbolista rompió el silencio sobre su pareja actual, Clara Chía, y sorprendió con la revelación que hizo en público.

El español fue cuestionado sobre su look durante una teansmisión en vivo —un conjunto en color marfil de Prada que modeló frente a sus amigos, quienes bromearon diciendo: “Esto es la moda de Estados Unidos”. A lo que el ex de Shakira contestó, “es mi moda, es mi estilo. Estamos en un mundo en que todos pueden vestir como quieran”, dijo entre risas. Luego sus amigos dijeron, "¿ves revistas de moda para actualizarte o no?, y Piqué respondió, “no, la verdad es que voy con mi novia a la tienda y me lo compra ella, ¿sabes?, soy una marioneta”.

Shakira prepara su nuevo tema con indirectas a Piqué

La nueva canción de Shakira es una colaboración con Manuel Turizo, el exitoso reguetonero de 22 años, lleva por nombre Copa vacía y la portada está protagonizada por la colombiana en un cuerpo de sirena y colgando de los brazos.

“Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía”, dice un extracto de la canción que se filtró.